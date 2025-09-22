Каррагер объяснил, почему Дьекереш не проявил себя против "Сити"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер объяснил, почему нападающий "Арсенала" Виктор Дьекереш не смог проявить себя против "Манчестер Сити".

Как и против "Ливерпуля" с "Манчестер Юнайтед" ранее в этом сезоне, Дьекереш не смог забить против "Сити" накануне.



Однако Каррагер считает, что дело не в самом Дьекереше, а в недостаточной поддержке партнеров по команде.



"Перед эфиром меня спрашивали: "Станет ли Дьекереш тем парнем, который принесет им титул?" Его немного критиковали за свою игру в больших матчах на выезде".



"Сегодня он ни разу не ударил по мячу, и его могут снова подвергнуть критике после сегодняшнего матча, но я думаю, в этих трех матчах у него не было ни момента. Они не создали ни момента для него".



"И когда люди говорят, что проблема "Арсенала" в завершении, я говорю, что нет. Проблема в созидании. Они недостаточно созидают... Они не создали ни момента для него", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.