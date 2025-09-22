Невилл: "Ливерпуль" — огромный фаворит на победу в Премьер-Лиге"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл назвал "Ливерпуль" "огромным фаворитом" на победу в Премьер-Лиге в этом сезоне.

Новый сезон Премьер-Лиги "Ливерпуль" начал с пяти побед кряду, хотя при этом, как указывает Невилл, не показал своего лучшего футбола и пока не интегрировал в свою игру дорогостоящих новичков.



"Временами они держатся на волоске. Они забили несколько поздних голов, и это выглядит зловеще с учетом того, что они пока не показывали своей лучшей игры. Думаю, это выглядит зловеще с учетом того, что они пока даже не определились со своим сильнейшим составом".



"Новые игроки Вирц и Исак, стоившие им 250 миллионов фунтов, еще даже не играли вместе и не показывали своей лучшей игры. Они верят в них и они обладают тренером, который умеет включать более высокую передачу в матче, когда им нужно забить и победить".



"У них действительно, действительно хорошая команда. В данный момент они в пяти очках впереди, и пока еще слишком рано отдавать "Ливерпулю" титул, но они являются огромными фаворитами благодаря своему опыту и благодаря своей вере в то, что они могут выиграть каждый матч и могут дать бой любому сопернику".



"В этот стартовый период у них также было и несколько сложных матчей", — сообщил Невилл Sky Sports.