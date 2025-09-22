Каррагер: "Артета играет с поднятым ручным тормозом"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что "Арсенал" провел матч против "Манчестер Сити" "с поднятым ручным тормозом".

Уйти от поражения в домашнем противостоянии с "Сити" накануне "Арсеналу" удалось только в компенсированное время (1:1).



По мнению Каррагера, главный тренер "Арсенала" Микель Артета впустую потратил первый тайм, потому что избрал слишком осторожную манеру и побоялся сразу подвергнуть соперника серьезному давлению.



"Думаю, у "Арсенала" великолепный состав. Лучший, на мой взгляд, состав в Премьер-Лиге. Я не думал, что они комфортно обыграют "Манчестер Сити" сегодня, но 2:0 — вполне".



"Артета обладает командой и составом, которые так близки, чтобы стать по-настоящему особенными, выиграв Премьер-Лигу и, возможно, даже Лигу Чемпионов. Думаю, настолько они хороши".



"Но время от времени, когда дело доходит до больших матчей, он определяет состав, больше думая о сопернике. Это не означает, что так Премьер-Лигу не выиграть. Жозе Моуриньо сделал это трижды, играя в похожей манере".



"Но, на мой взгляд, первые 45 минут этого матча были потрачены впустую. Я говорю это, потому что сам играл за такого рода тренеров в "Ливерпуле". Мы были командой топ-уровня и были действительно близки, но так и не выиграли Премьер-Лигу".



"При Жераре Улье и Рафе Бенитесе я всегда чувствовал, что в определенных матчах мы играем с поднятым ручным тормозом, и именно это делает Артета".



"Во втором тайме матча на "Энфилде" "Ливерпуль" был податлив. "Манчестер Сити" был податлив с самого начала матча, а он позволил им обрести уверенность по ходу матча".



"Это шаблон повторяется сезон за сезоном. Будучи Артетой или фанатом "Арсенала", вы просто надеетесь, что это не будет стоить вам титула в конце сезона, потому что у вас великолепный состав, но все решают столь маленькие детали", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.