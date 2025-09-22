Артета защищает свой выбор состава на матч с "Сити"

Наставник "Арсенала" Микель Артета выступил в защиту своего выбора стартового состава на матч против "Манчестер Сити".

Пропустив от "Сити" уже на девятой минуте, за весь первый тайм "Арсенал" наиграл лишь на один удар в створ.



Артета уже в перерыве снял с игры Микеля Мерино и Нони Мадуэке, выпустив Эберечи Эзе и Букайо Сака, однако Микель не признает, что изначально ошибся с выбором.



"Я думал, это лучший стартовый состав, чтобы начать матч. Никто не спрашивал меня насчет игры в три полузащитника в Бильбао".



"Является ли двойная замена в перерыве признаком того, что стартовый состав был выбран ошибочно? Слишком легко так говорить. Думаю, было очень ясно, что мы хотели делать. Думаю, мы очень хорошо начали матч, мы полностью доминировали".



"Думаю, они забили гол, абсолютно ничего не создав до него, а мы немного смутились на пять-семь минут, но затем снова взяли игру под свой контроль и принялись доминировать. Второй тайм стал продолжением этого, даже с заменами", — цитирует Артету Evening Standard.