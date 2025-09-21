Гвардиола объяснил контратакующий футбол "Сити" против "Арсенала"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему его команда сыграла против "Арсенала" вторым номером.

Открыв счет на "Эмирейтс" усилиями Эрлинга Холанда уже на девятой минуте, дальше "Сити" оборонял добытое преимущество, но в компенсированное время пропустил ответный гол Габриэля Мартинелли — 1:1.



То, что "Сити" не пытался диктовать игру, а играл по счету, Гвардиола объясняет потребовавшим много физических и душевных усилий матчем Лиги Чемпионов против "Наполи" в минувший четверг.



"Матч против "Наполи" был столь эмоциональным. Многие игроки испытывают большую усталость. Также у нас много травм. Мы не стремимся играть таким образом, но когда соперник лучше, мы обороняемся глубже и контратакуем, хотя у нас и нет таких намерений".



"Я бы предпочел не делать этого, но на этом уровне вам приходится. Нам пришлось приспособиться. В некоторых матчах я готов довольствоваться очком. Это сложно анализировать, учитывая все случившееся на неделе", — цитирует Гвардиолу The Independent.