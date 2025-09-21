Райс: "Мы еще никогда не доминировали против "Сити" так, как сегодня"

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс считает, что его команда еще никогда не доминировала против "Манчестер Сити" так, как в воскресном матче Премьер-Лиги на "Эмирейтс".

Уйти от поражения в домашнем противостоянии с "Сити" "Арсеналу" удалось только благодаря голу Габриэля Мартинелли в компенсированное время (1:1).



Почти весь матч — после быстрого гола Эрлинга Холанда — "Арсенал" играл первым номером, более чем двукратно превзойдя "Сити" по владению мячом, и столь внушительное преимущество впечатлило Райса.



"В первом тайме я мог почувствовать небольшое разочарование на стадионе, потому что мы так много владели мячом, но они действительно хорошо оборонялись".



"В первом тайме мы имели один или два момента. Мы знали, что нам нужно прибавить, и в течение пяти первых минут второго тайма мы создали два или три момента".



"В перерыве нам было сказано продолжать идти вперед, продолжать оказывать давление, продолжать перегружать их".



""В концовке они стали играть в пять защитников, перестроившись на 5-4-1, чего я еще никогда от них не видел. Очевидно, они старались продержаться. Разумеется, в итоге добыть ничью — это хорошо для нас".



"Думаю, мы заслужил уважение соперника. Они знают, каким мастерством мы обладаем, от обороны и до атаки".



"Думаю, за мое время в "Арсенале" мы, наверное, еще никогда не доминировали в матче против "Манчестер Сити" так, как сегодня".



"Думаю, в первом тайме мы действительно хорошо пасовали и перемещались, а во втором тайме мы постоянно оказывали давление".



"От них постоянно исходила контратакующая угроза. Думаю, мы всецело заслужили гол. Думаю, если бы мы проиграли этот матч, это было бы очень грустно", — цитирует Райса Evening Standard.