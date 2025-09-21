Мартинелли избавил "Арсенал" от поражения против "Сити"

Габриэль Мартинелли "Арсенал" ушел от поражения в домашнем противостоянии с "Манчестер Сити" благодаря спасительному голу Габриэля Мартинелли в компенсированное время — 1:1.

Главный тренер "канониров" Микель Артета назвал в стартовом составе Леандро Троссарда. Свое место в линии обороны занял Вильям Салиба.

А вот стартовый состав "горожан" не изменился по сравнению с победой 2:0 над "Наполи" в минувший четверг.

"Арсенал" выглядел увереннее в начале матча за счет контроля мяча, но уже на девятой минуте пропустил. Эрлинг Холанд запустил в прорыв Тиджани Рейндерса со своей половины поля, затем получил ответный пас на границе штрафной, подработал снаряд и поразил ворота — 0:1.

В дальнейшем "Сити" уверенно оберегал свое преимущество. У хозяев ничего не получалось в атаке, и лишь в концовке первого тайма их давление стало ощутимым, но Доннарумма отразил удар Нони Мадуэке — единственный удар "канониров" в створ за первые 45 минут.

Второй тайм начался с отрезка активности "Арсенала", но Мартин Субименди пробил мимо, а мощный удар вышедшего на замену Эберечи Эзе был отражен Доннаруммой.

На 57-й минуте "горожане" слегка погасили атакующий порыв соперника с помощью удара Холанда. Давид Райя отбил мяч на Эзе, который, совершая вынос, попал в Деклана Райса, и едва не случился автогол.

Темп игры снизился, что было на руку гостям, которые дисциплинированное обороняли свое преимущество в счете. Защищаться приходилось даже Холанду.

Казалось, что "горожане" выстоят, однако на третьей компенсированной минуте вышедший на замену Габриэль Мартинелли технично перебросил мяч через Доннарумму после передачи верхом от Эзе из центрального круга — 1:1.

Ранее уступив "Ливерпулю", "Арсенал" не мог позволить себе проиграть еще и "Сити". "Горожане" забили быстрый гол и в дальнейшем играли на удержание, но им не хватило концентрации до финального свистка.

"Арсенал" — "Манчестер Сити". Отчет о матче




Метки Арсенал, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2025 20:35

Количество просмотров Просмотров: 1677

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. dexter 21.09.2025 21:10 # dexter
    Как же везет Слотяре... Пять туров, 5 очков отрыва.

    (ответить)

  2. bembo 21.09.2025 21:09 # bembo
    Cуууууууууукаааааааааааа

    ето прикол какой-то??? у срайса вторая высшая оценка в команде после салиба
    ето каааак??

    (ответить)

  3. chelsiukpro 21.09.2025 21:08 # chelsiukpro
    Как же вашен хороший кипер в играх это пиздец... Даже Рума пиздатее Санчеса. У Арсика кипер хороший без базара! Даже защита хорошо чутсвует без паники, не то что у нас бляя

    (ответить)

  4. aliluya-nn 21.09.2025 21:06 # aliluya-nn
    Плохо, что победы не добились ..5 очков отрыва до 1 места это хреновенько ..но зато отыграть следующую игру с Ньюкаслом и нормальный график пойдет где можно стабильно набирать очки
    ..все-таки если нет Эдегора, то пусть Эзе выпускают ..с ним на порядок добавляется креатива ..голевой пас тот же выдал хороший
    ..Мартинелли вторую игру кряду уже затаскивает - вот кто точно прибавил
    ..гол конечно можно было не пропускать ..Габриэль недоработал, надо было ускоряться и догонять Холланда ..да и Салибе надо было на Холланда больше внимания - если бы мяч в атаке скатили на Доку всяко меньше было бы опасности

    (ответить)

  5. kellborn 21.09.2025 21:03 # kellborn
    Кста, чет подумалось, в связи с перфомансами Гравенберга, что у Нидерландов на ЧМ может приехать нереальная анбиттен машина. Но только вообще без форварда и правого вингера.

    Бизнес голландцам обидно, наверное. Наверное, сильнейшая сборная Нидерландов в истории в обороне и полузащите в сезон ЧМ и блять, внезапно, нет атаки нихуя.

    (ответить)

  6. high-malvern 21.09.2025 21:02 # high-malvern
    Сити еще в моменте перестройки. Арсенал уже закупился выше крыши, не понятно, что еще надо для борьбы за чемпионство, и им, на их же поле, провели шершавым по губам. Просто лузеры с уродливой игрой стандартами. Хех)

    (ответить)

  7. bangladesh 21.09.2025 20:59 # bangladesh
    Почему без проблем? Почти все победы вырывались в концовках на чемпионском характере. Новичков много, проблемы есть с сыгранностью, но это пока

    (ответить)

  8. v-0987654321 21.09.2025 20:58 # v-0987654321
    Арсенал просто гомно,ни атаки ни рывка,просто пешие лошки

    Сака Гюкереш Райс уровень Серия А

    Если честно игра Пенсов намного лучше

    (ответить)

  9. chelsiukpro 21.09.2025 20:50 # chelsiukpro
    Хороший результат для всех! Стоит признать - что все команды тяжко набирают очки.. а Ливер скачет без проблем! Как долго? Или чемпик колбасе отдавать можно...

    (ответить)

  10. kellborn 21.09.2025 20:48 # kellborn
    1. Дьекеришь не умеет играть в подыгрыше на уровне АПЛ. Пока это просто провал.
    2. Мадуэке не стоит 60 лямов и близко. Как был тупым бегунком, так и остался
    3. Суберменди пока единственное прям топовое приобритение Арсенала, который потратил четверть ярда на трансферы

    (ответить)

  11. bembo 21.09.2025 20:48 # bembo
    Мадука лучший летний трансфер Арсенала.
    Москера и Субименди норм, но ниче супер особенного. Лично я не считаю, что размен Парти на Субименди ето усиление.

    Дьокереш ето просто флопище бесполезное

    (ответить)

  12. narcot 21.09.2025 20:47 # narcot
    ПИДОР, ЕБАЛО!)



    20.09.2025 21:07 #
    wengerrrro

    на самом деле футбол стал полной парашей. щас больше половины команд играют от обороны.
    просто вынужден смотреть как 70 из 90 минут команда пасуется защитниками, т.к. все закрыто.
    (ответить)
    20.09.2025 21:10 # удалить
    narcot

    на остальные 20 приходятся на навесы и штрафные срайсика орууууу
    (ответить)
    20.09.2025 21:11 #
    bembo

    а ты попробуй смотреть не только матчи арсенала
    уехехехе
    (ответить)
    20.09.2025 21:14 #
    wengerrrro

    это еще при том, что арсенал забивает больше других клубов апл. я боюсь представить что там...
    (ответить)

    (ответить)

  13. b84 21.09.2025 20:45 # b84
    притопим за ничейку сегодня

    Источник: https://fapl.ru/posts/117328/?c=1#c8105733

    охуенно)))

    (ответить)

  14. wengerrrro 21.09.2025 20:45 # wengerrrro
    говорю уже не в первый раз - надеюсь, последний сезон Артеты.

    (ответить)

  15. narcot 21.09.2025 20:44 # narcot
    чем ты матич смотрел? геи на выезде были ближе к победе


    21.09.2025 20:42 #
    high-malvern

    В целом хорошо. Чуть не наказали геев на выезде.
    (ответить)

    Источник: https://fapl.ru/posts/117343/?c=1#c8106027

    (ответить)

  16. brown-ale 21.09.2025 20:44 # brown-ale
    Пеп должен был увозить 3 очка, но сыграл слишком ссыкливо во 2 тайме.

    (ответить)

  17. largo-winch 21.09.2025 20:43 # largo-winch
    Пеп Линдерс помощник Пепа? Ахуеть конечно Сити просел во 2-тайме. Во что вообще играет Арсенал? Как можно смотреть этот антифутбол

    (ответить)

  18. easports 21.09.2025 20:42 # easports
    Троссар не игрок старта, он слаб физически и не вынослив для АПЛ, ну сколько можно на одни и те же грабли наступать. Ну выпусти ты Эзе со старта.

    Рад за Мартинелли, надеюсь на его ренессанс.

    На победу не наиграли, не вижу нас чемпиками честно говоря.

    (ответить)

  19. ersain-dakarimov 21.09.2025 20:42 # ersain-dakarimov
    21.09.2025 16:39 # удалить
    ersain-dakarimov

    Победы сорок, виллы и ничья Сити.
    (ответить)

    Сегодня не фартит.

    (ответить)

  20. bembo 21.09.2025 20:42 # bembo
    и при том у арса в игре ниче не меняется кто бы не вышел на поле.
    ну вышел езе вместо мерино
    сака вместо мадуеки.
    и чо изменилось? все такая же глина вдоль да поперек, слева направо мячик перекидываем, потом пасуем какому-то срайсику и тот в штрафную вешает рандомный навес, а вдруг кто-то головой проткнет....игра пушка. Вопрос только нахуя под такую игру покупать Езе всяких...

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий





Поиск: