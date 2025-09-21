Мартинелли избавил "Арсенал" от поражения против "Сити"
"Арсенал" ушел от поражения в домашнем противостоянии с "Манчестер Сити" благодаря спасительному голу Габриэля Мартинелли в компенсированное время — 1:1.
Главный тренер "канониров" Микель Артета назвал в стартовом составе Леандро Троссарда. Свое место в линии обороны занял Вильям Салиба.
А вот стартовый состав "горожан" не изменился по сравнению с победой 2:0 над "Наполи" в минувший четверг.
"Арсенал" выглядел увереннее в начале матча за счет контроля мяча, но уже на девятой минуте пропустил. Эрлинг Холанд запустил в прорыв Тиджани Рейндерса со своей половины поля, затем получил ответный пас на границе штрафной, подработал снаряд и поразил ворота — 0:1.
В дальнейшем "Сити" уверенно оберегал свое преимущество. У хозяев ничего не получалось в атаке, и лишь в концовке первого тайма их давление стало ощутимым, но Доннарумма отразил удар Нони Мадуэке — единственный удар "канониров" в створ за первые 45 минут.
Второй тайм начался с отрезка активности "Арсенала", но Мартин Субименди пробил мимо, а мощный удар вышедшего на замену Эберечи Эзе был отражен Доннаруммой.
На 57-й минуте "горожане" слегка погасили атакующий порыв соперника с помощью удара Холанда. Давид Райя отбил мяч на Эзе, который, совершая вынос, попал в Деклана Райса, и едва не случился автогол.
Темп игры снизился, что было на руку гостям, которые дисциплинированное обороняли свое преимущество в счете. Защищаться приходилось даже Холанду.
Казалось, что "горожане" выстоят, однако на третьей компенсированной минуте вышедший на замену Габриэль Мартинелли технично перебросил мяч через Доннарумму после передачи верхом от Эзе из центрального круга — 1:1.
Ранее уступив "Ливерпулю", "Арсенал" не мог позволить себе проиграть еще и "Сити". "Горожане" забили быстрый гол и в дальнейшем играли на удержание, но им не хватило концентрации до финального свистка.
"Арсенал" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
21.09.2025 20:35
Просмотров: 1677
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Как же везет Слотяре... Пять туров, 5 очков отрыва.
(ответить)
Cуууууууууукаааааааааааа
ето прикол какой-то??? у срайса вторая высшая оценка в команде после салиба
ето каааак??
(ответить)
Как же вашен хороший кипер в играх это пиздец... Даже Рума пиздатее Санчеса. У Арсика кипер хороший без базара! Даже защита хорошо чутсвует без паники, не то что у нас бляя
(ответить)
Плохо, что победы не добились ..5 очков отрыва до 1 места это хреновенько ..но зато отыграть следующую игру с Ньюкаслом и нормальный график пойдет где можно стабильно набирать очки
..все-таки если нет Эдегора, то пусть Эзе выпускают ..с ним на порядок добавляется креатива ..голевой пас тот же выдал хороший
..Мартинелли вторую игру кряду уже затаскивает - вот кто точно прибавил
..гол конечно можно было не пропускать ..Габриэль недоработал, надо было ускоряться и догонять Холланда ..да и Салибе надо было на Холланда больше внимания - если бы мяч в атаке скатили на Доку всяко меньше было бы опасности
(ответить)
Кста, чет подумалось, в связи с перфомансами Гравенберга, что у Нидерландов на ЧМ может приехать нереальная анбиттен машина. Но только вообще без форварда и правого вингера.
Бизнес голландцам обидно, наверное. Наверное, сильнейшая сборная Нидерландов в истории в обороне и полузащите в сезон ЧМ и блять, внезапно, нет атаки нихуя.
(ответить)
Сити еще в моменте перестройки. Арсенал уже закупился выше крыши, не понятно, что еще надо для борьбы за чемпионство, и им, на их же поле, провели шершавым по губам. Просто лузеры с уродливой игрой стандартами. Хех)
(ответить)
Почему без проблем? Почти все победы вырывались в концовках на чемпионском характере. Новичков много, проблемы есть с сыгранностью, но это пока
(ответить)
Арсенал просто гомно,ни атаки ни рывка,просто пешие лошки
Сака Гюкереш Райс уровень Серия А
Если честно игра Пенсов намного лучше
(ответить)
Хороший результат для всех! Стоит признать - что все команды тяжко набирают очки.. а Ливер скачет без проблем! Как долго? Или чемпик колбасе отдавать можно...
(ответить)
1. Дьекеришь не умеет играть в подыгрыше на уровне АПЛ. Пока это просто провал.
2. Мадуэке не стоит 60 лямов и близко. Как был тупым бегунком, так и остался
3. Суберменди пока единственное прям топовое приобритение Арсенала, который потратил четверть ярда на трансферы
(ответить)
Мадука лучший летний трансфер Арсенала.
Москера и Субименди норм, но ниче супер особенного. Лично я не считаю, что размен Парти на Субименди ето усиление.
Дьокереш ето просто флопище бесполезное
(ответить)
ПИДОР, ЕБАЛО!)
20.09.2025 21:07 #
wengerrrro
на самом деле футбол стал полной парашей. щас больше половины команд играют от обороны.
просто вынужден смотреть как 70 из 90 минут команда пасуется защитниками, т.к. все закрыто.
(ответить)
20.09.2025 21:10 # удалить
narcot
на остальные 20 приходятся на навесы и штрафные срайсика орууууу
(ответить)
20.09.2025 21:11 #
bembo
а ты попробуй смотреть не только матчи арсенала
уехехехе
(ответить)
20.09.2025 21:14 #
wengerrrro
это еще при том, что арсенал забивает больше других клубов апл. я боюсь представить что там...
(ответить)
(ответить)
притопим за ничейку сегодня
Источник: https://fapl.ru/posts/117328/?c=1#c8105733
охуенно)))
(ответить)
говорю уже не в первый раз - надеюсь, последний сезон Артеты.
(ответить)
чем ты матич смотрел? геи на выезде были ближе к победе
21.09.2025 20:42 #
high-malvern
В целом хорошо. Чуть не наказали геев на выезде.
(ответить)
Источник: https://fapl.ru/posts/117343/?c=1#c8106027
(ответить)
Пеп должен был увозить 3 очка, но сыграл слишком ссыкливо во 2 тайме.
(ответить)
Пеп Линдерс помощник Пепа? Ахуеть конечно Сити просел во 2-тайме. Во что вообще играет Арсенал? Как можно смотреть этот антифутбол
(ответить)
Троссар не игрок старта, он слаб физически и не вынослив для АПЛ, ну сколько можно на одни и те же грабли наступать. Ну выпусти ты Эзе со старта.
Рад за Мартинелли, надеюсь на его ренессанс.
На победу не наиграли, не вижу нас чемпиками честно говоря.
(ответить)
21.09.2025 16:39 # удалить
ersain-dakarimov
Победы сорок, виллы и ничья Сити.
(ответить)
Сегодня не фартит.
(ответить)
и при том у арса в игре ниче не меняется кто бы не вышел на поле.
ну вышел езе вместо мерино
сака вместо мадуеки.
и чо изменилось? все такая же глина вдоль да поперек, слева направо мячик перекидываем, потом пасуем какому-то срайсику и тот в штрафную вешает рандомный навес, а вдруг кто-то головой проткнет....игра пушка. Вопрос только нахуя под такую игру покупать Езе всяких...
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий