Мартинелли избавил "Арсенал" от поражения против "Сити"

"Арсенал" ушел от поражения в домашнем противостоянии с "Манчестер Сити" благодаря спасительному голу Габриэля Мартинелли в компенсированное время — 1:1.

Главный тренер "канониров" Микель Артета назвал в стартовом составе Леандро Троссарда. Свое место в линии обороны занял Вильям Салиба.



А вот стартовый состав "горожан" не изменился по сравнению с победой 2:0 над "Наполи" в минувший четверг.



"Арсенал" выглядел увереннее в начале матча за счет контроля мяча, но уже на девятой минуте пропустил. Эрлинг Холанд запустил в прорыв Тиджани Рейндерса со своей половины поля, затем получил ответный пас на границе штрафной, подработал снаряд и поразил ворота — 0:1.



В дальнейшем "Сити" уверенно оберегал свое преимущество. У хозяев ничего не получалось в атаке, и лишь в концовке первого тайма их давление стало ощутимым, но Доннарумма отразил удар Нони Мадуэке — единственный удар "канониров" в створ за первые 45 минут.



Второй тайм начался с отрезка активности "Арсенала", но Мартин Субименди пробил мимо, а мощный удар вышедшего на замену Эберечи Эзе был отражен Доннаруммой.



На 57-й минуте "горожане" слегка погасили атакующий порыв соперника с помощью удара Холанда. Давид Райя отбил мяч на Эзе, который, совершая вынос, попал в Деклана Райса, и едва не случился автогол.



Темп игры снизился, что было на руку гостям, которые дисциплинированное обороняли свое преимущество в счете. Защищаться приходилось даже Холанду.



Казалось, что "горожане" выстоят, однако на третьей компенсированной минуте вышедший на замену Габриэль Мартинелли технично перебросил мяч через Доннарумму после передачи верхом от Эзе из центрального круга — 1:1.



Ранее уступив "Ливерпулю", "Арсенал" не мог позволить себе проиграть еще и "Сити". "Горожане" забили быстрый гол и в дальнейшем играли на удержание, но им не хватило концентрации до финального свистка.



"Арсенал" — "Манчестер Сити". Отчет о матче