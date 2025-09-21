У "Вест Хэма" есть четыре варианта на замену Поттеру

"Вест Хэм" составил шорт-лист из четырех кандидатов на замену своему главному тренеру Грэму Поттеру.

Накануне "Вест Хэм" потерпел домашнее поражение 1:2 от "Кристал Пэлас", обнаружив себя на предпоследнем месте в Премьер-Лиге.



Боссы "Вест Хэма" опасаются, что со столь удручающими результатами у них вскоре не останется выбора, кроме как уволить Поттера.



Более того, как утверждает Daily Mirror, лондонский клуб уже утвердил шорт-лист из четырех потенциальных сменщиков Поттера.



Первым в этом списке идет Нуну Эшпириту Санту, покинувший "Ноттингем Форест" на прошлой неделе. Также со стороны "молотобойцев" существует интерес к Славну Биличу, Гари О'Нилу и Шону Дайчу.



The Telegraph в свою очередь добавляет, что в случае расставания с Поттером "Вест Хэм" может пригласить временного тренера на остаток сезона. На этом решении настаивает президент клуба Дэвид Салливан.