"Вилла", наконец, забила, но не победила

"Астон Вилла", наконец, забила свой первый гол в новом сезоне Премьер-Лиги, однако этого оказалось недостаточно для победы над "Сандерлендом".

Получив численное преимущество благодаря удалению защитника "Сандерленда" Рейнилду Мандавы на 33-минуте, "Вилла" подвергла соперника давлению и на 67-й минуте открыла счет. Это Мэтти Кэш продемонстрировал мастерство дальнего удара.



"Черным котам" терять было нечего, при поддержке своих трибун они пошли вперед, и очень скоро Вильсон Одобер закатил мяч в ворота после передачи Гранита Джака головой в штрафную — 1:1.



Добавим, ожидание между голом Кэша и предыдущим голом "Виллы" в Премьер-Лиге составило 534 минуты игрового времени.



