Ван Дейк: "Гравенберх в форме всей своей жизни"

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк считает, что его партнер по команде Райан Гравенберх находится в "форме всей всей жизни".

Накануне 23-летний Гравенберх своим голом и результативной передачей обеспечил "Ливерпулю" победу 2:1 в дерби против "Эвертона".



Несмотря на впечатляющую игру Гравенберха, Ван Дейк думает, что его соотечественник может прибавить еще.



"Это не только в этом сезоне, он играет таким образом с момента начала прошлого сезона. Он невероятен. Он очень важен для того, в какой манере мы играем".



"Вы видите, сколько раз я стараюсь увидеть его на поле. Это идет на пользу ему, мне и команде. Он в невероятном состоянии. Он в форме всей своей жизни. Он должен продолжать в том же духе. Он все еще молод".



"Уровень ожиданий всегда будет высок, и он должен стараться этому соответствовать каждые три-четыре дня. Это приятный вызов".



"Во время своего первого сезона здесь он почти не играл. Слушайте, это сочетание всего: обретения уверенности, прогресса и развития как игрока, накопления опыта игры на высочайшем уровне и понимания своей роли в команде".



"Я очень рад за него, потому что он вкладывает много труда в то, что он делает", — цитирует Ван Дейка The Independent.