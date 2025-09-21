Гвардиола уверен, что Артета приведет "Арсенал" к титулу

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил уверенность, что его коллега Микель Артета однажды приведет "Арсенал" к титулу Премьер-Лиги.

В трех предыдущих сезонах "Арсенал" Артеты неизменно финишировал вторым в Премьер-Лиге. Свой последний титул "канониры" оформляли еще в 2004 году.



Однако в преддверии воскресного выезда к "Арсеналу" Гвардиола заявил, что "канониры" прогрессируют под руководством его бывшего ассистента и находятся на правильном пути к своей цели.



"С момента прихода Микеля вс у них становится лучше, лучше и лучше. Рано или поздно — надеюсь, не раньше, но рано или поздно — это (чемпионство) случится, так что это нормально".



"Я работал вместе с ним и виделся с ним каждый день, после чего перестал видеться с ним каждый день. Поэтому мы меньше контактируем, ведь мы так заняты, но со своей стороны могу сказать, что у нас невероятная любовь друг к другу. Думаю, с его стороны то же самое", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.