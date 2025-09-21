Вингер "Арсенала" Букайо Сака вернулся к полноценным тренировкам в общей группе.

Сака не играет со своей вынужденной замены во втором тайме победного для "Арсенала" матча Премьер-Лиги против "Лидса" 23 августа (5:0), когда он получил травму задней поверхности бедра.



Однако BBC подтверждает, что сейчас Сака приступил к полноценным тренировкам с партнерами по команде, и ранние признаки говорят о том, что Букайо может попасть в заявку "Арсенала" на матч против "Манчестер Сити" в воскресенье.



Добавим, в упомянутом матче против "Лидса" 24-летний англичанин успел отметиться голом.