Аморим: "Нам нужно чувствовать эту потребность побеждать"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим призвал команду развить свой успех после победы над "Челси".
Накануне "Юнайтед" реабилитировался за поражение в дерби против "Манчестер Сити", одолев дома "Челси" со счетом 2:1.
Аморим признает, что "Юнайтед" отчаянно не хватает стабильности, и Рубен хочет, чтобы "красные дьяволы" почувствовали вкус к победам.
"Это действительно важно, потому что я понимаю ситуацию вокруг этого клуба. Мы не можем забывать, что нам приходится много терпеть, когда мы ведем в счете".
"Мы можем проиграть "Гримсби", мы можем победить любую команду. Я просто думаю о следующем матче. Было действительно хорошо одержать победу".
"Нам нужно чувствовать эту потребность побеждать еще, это действительно важно для нас", — цитирует Аморима Evening Standard.
21.09.2025 13:00
