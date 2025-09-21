Аморим: "Нам нужно чувствовать эту потребность побеждать"

Рубен Аморим Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим призвал команду развить свой успех после победы над "Челси".

Накануне "Юнайтед" реабилитировался за поражение в дерби против "Манчестер Сити", одолев дома "Челси" со счетом 2:1.

Аморим признает, что "Юнайтед" отчаянно не хватает стабильности, и Рубен хочет, чтобы "красные дьяволы" почувствовали вкус к победам.

"Это действительно важно, потому что я понимаю ситуацию вокруг этого клуба. Мы не можем забывать, что нам приходится много терпеть, когда мы ведем в счете".

"Мы можем проиграть "Гримсби", мы можем победить любую команду. Я просто думаю о следующем матче. Было действительно хорошо одержать победу".

"Нам нужно чувствовать эту потребность побеждать еще, это действительно важно для нас", — цитирует Аморима Evening Standard.




