Силва: "Главный соперник "Сити" — "Ливерпуль"

Бернарду Силва Капитан "Манчестер Сити" Бернарду Силва заявил, что главным соперником его команды является не "Арсенал", а "Ливерпуль".

В трех предыдущих сезонах "Арсенал" неизменно занимал второе место в Премьер-Лиге, однако Силва указывает на то, что "канониры" никак не могут сделать заключительный шаг к титулу — в отличие от "Ливерпуля".

"Все соперничества разные".

"Я бы сказал, что"Манчестер Юнайтед" переживает довольно сложную для своего клуба фазу в последние годы, но это соперничество, потому что мы из одного города".

"Нашим главным соперником — и с большим перевесом — является "Ливерпуль", потому что эти парни всегда соперничали с нами за титул, а также им удавалось выигрывать титул".

"Далее определенно идет "Арсенал", который становится лучше и лучше с каждым годом, и они способны начать сражаться за титул, хотя пока они не достигли этого уровня".

"Поэтому соперничества весьма отличаются, но я бы сказал, что до сих пор нашим главным соперником всегда был "Ливерпуль", — сообщил Силва Sky Sports.




21.09.2025

  1. noi39 21.09.2025 12:01 # noi39
    Теперь и у МС главный соперник Пуль!

  2. arsfann 21.09.2025 11:10 # arsfann
    А главный соперник ливера,это Арсенал.

