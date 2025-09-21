Силва: "Главный соперник "Сити" — "Ливерпуль"
Капитан "Манчестер Сити" Бернарду Силва заявил, что главным соперником его команды является не "Арсенал", а "Ливерпуль".
В трех предыдущих сезонах "Арсенал" неизменно занимал второе место в Премьер-Лиге, однако Силва указывает на то, что "канониры" никак не могут сделать заключительный шаг к титулу — в отличие от "Ливерпуля".
"Все соперничества разные".
"Я бы сказал, что"Манчестер Юнайтед" переживает довольно сложную для своего клуба фазу в последние годы, но это соперничество, потому что мы из одного города".
"Нашим главным соперником — и с большим перевесом — является "Ливерпуль", потому что эти парни всегда соперничали с нами за титул, а также им удавалось выигрывать титул".
"Далее определенно идет "Арсенал", который становится лучше и лучше с каждым годом, и они способны начать сражаться за титул, хотя пока они не достигли этого уровня".
"Поэтому соперничества весьма отличаются, но я бы сказал, что до сих пор нашим главным соперником всегда был "Ливерпуль", — сообщил Силва Sky Sports.
