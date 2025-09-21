Аморим: "Фернандеш заслуживает место в истории МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим считает, что его капитан Бруну Фернандеш заслуживает место в истории клуба с "Олд Траффорд".

Накануне Фернандеш открыл счет в победном для "Юнайтед" матче Премьер-Лиги против "Челси" (2:1), забив свой 100-й гол в 200-м матче за "красных дьяволов".



По мнению Аморима, купленный у "Спортинга" за 47 миллионов фунтов в январе 2020 и выигравший с "Юнайтед" Кубок Англии с Кубком Лиги Фернандеш движется к тому, чтобы стать легендой клуба.



"Он заслуживает всей похвалы. Самое важное — это его влияние на команду. Иногда он играет не на лучшей позиции, чтобы быть главной фигурой в каждом матче, но смысл капитана в том, чтобы в каждой ситуации как можно больше помогать команде. И он это делает".



"Думаю, он может играть лучше — но каждый в нашей команде может играть лучше".



"Этот парень заслуживает быть в истории нашего клуба — не только тем, что он делает, но также за то, чего его команда достигла", — цитирует Аморима BBC.