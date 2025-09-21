Мареска предпочел бы, чтобы Санчес позволил Мбемо забить и избежал удаления
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска считает, что его голкиперу Роберту Санчесу следовало не получать красную карточку, а позволить нападающему "Манчестер Юнайтед" Бриану Мбемо забить гол.
Санчес был удален уже на пятой минуте проигранного "Челси" матча Премьер-Лиги накануне (2:1), повалив Мбемо за пределами своей штрафной площади.
И хотя Санчес предотвратил гол, "Челси" остался в меньшинстве, пока в концовке первого тайма Каземиро не самоустранился, уравняв составы. По мнению Марески, Роберту следовало избежать фола.
"Да, это было бы лучшее решение, потому что оставалось играть еще 95 минут. Думаю, даже Роберт осознавал это, но сложность в том, что ему требовалось принять решение за одну-две секунды, а это сложно".
"Но если вы спросите меня, я бы предпочел уступать в один гол спустя три минуты, чем иметь на одного игрока меньше спустя три минуты", — цитирует Мареску Football.London.
