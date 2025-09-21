Аморим: "Мы каждый раз усложняем себе жизнь"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим посетовал, что его команда сама усложняет себе жизнь, когда "все идет хорошо".

На исходе первого тайма матча против "Челси" накануне "Юнайтед" вел со счетом 2:0 и имел на одного игрока больше.



Ничего не предвещало беды для "Юнайтед", но затем Каземиро схлопотал вторую желтую карточку, а во втором тайме "Челси" отыграл один гол, сделав концовку матча напряженной.



Аморим считает, что "Юнайтед" заслужил одержать победу 2:1, однако то, как "красные дьяволы" ставят себе палки в колеса, напрягает Рубена.



"Думаю, это была действительно важная победа. Думаю, мы заслужили ее, но мы каждый раз усложняем себе жизнь".



"Думаю, мы начали действительно хорошо, проявляя агрессию и напрягая соперника. Конечно, удаление голкипера нам очень помогло, но мы контролировали игру и забили два гола".



"Все шло хорошо, но своим удалением мы создали себе сложности. Думаю, мы хорошо держались во втором тайме, но в заключительные 15 минут нам было тяжело. Они забили гол, а мы терпели и смогли одержать победу".



"Думаю, игроки показали это желание, но мы также показали, что создаем себе сложности, когда все идет хорошо", — цитирует Аморима Daily Express.