Санчес извинился за свое удаление против "Юнайтед"

Роберт Санчес Голкипер "Челси" Роберт Санчес извинился за свое удаление против "Манчестер Юнайтед".

Субботний матч Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" был окончен для Санчеса уже на пятой минуте, когда Роберт за пределами своей штрафной площади сбил Бриана Мбемо и получил прямую красную карточку.

После поражения "Челси" со счетом 2:1 Санчес признал, что поступил опрометчиво, а также похвалил свою команду за старание.

"Парни, сегодня была моя вина, мне очень жаль. Команда приложила огромные усилия во втором тайме, но этого оказалось недостаточно", — сообщил Санчес в инстаграме.

Добавим, теперь 27-летний испанец будет дисквалифицирован на один матч, которым станет выезд к "Линкольну" в Кубке Лиги в следующий вторник.




  1. nurzhan-zh 21.09.2025 07:19 # nurzhan-zh
    Ничего страшного, всего лишь 3 очка. Тупица, менять надо было его еще в прошлом сезоне. Сюрприз за сюрпризом

    (ответить)

