Санчес извинился за свое удаление против "Юнайтед"

Голкипер "Челси" Роберт Санчес извинился за свое удаление против "Манчестер Юнайтед".

Субботний матч Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" был окончен для Санчеса уже на пятой минуте, когда Роберт за пределами своей штрафной площади сбил Бриана Мбемо и получил прямую красную карточку.



После поражения "Челси" со счетом 2:1 Санчес признал, что поступил опрометчиво, а также похвалил свою команду за старание.



"Парни, сегодня была моя вина, мне очень жаль. Команда приложила огромные усилия во втором тайме, но этого оказалось недостаточно", — сообщил Санчес в инстаграме.



Добавим, теперь 27-летний испанец будет дисквалифицирован на один матч, которым станет выезд к "Линкольну" в Кубке Лиги в следующий вторник.