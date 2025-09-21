5-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 21 сентября, тремя поединками завершится 5-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БОРНМУТ — НЬЮКАСЛ 16:00



"Борнмут" начал новый сезон Премьер-Лиги с поражения 4:2 от "Ливерпуля", но затем одержал три победы кряду. "Ньюкасл" не забивает уже три матча чемпионата подряд (2 ничьи, 1 поражение). "Сороки" уступили лишь раз в семи выездах к "вишенкам" в Премьер-Лиге (2 победы, 4 ничьи).



"Борнмут" устроит фитнес-тесты для Бафоде Диаките и Райана Кристи, но Адам Смит и Энес Унал команде не помогут.



Йоан Висса сможет дебютировать за "Ньюкасл" только через несколько недель, травмирован и Джейкоб Рэмси. Энтони Гордон все еще дисквалифицирован. Фабиан Шер и Киран Триппьер под вопросом.



САНДЕРЛЕНД — АСТОН ВИЛЛА 16:00



"Сандерленд" может впервые с февраля 2012 оформить две домашние победы кряду в Премьер-Лиге. "Астон Вилла" не забивала в пяти последних матчах высшего дивизиона. "Черные коты" выиграли лишь раз в 12 последних встречах с "вилланами" в чемпионате (5 ничьих, 6 поражений).



Полузащитник "Сандерленда" Энцо Ле Фе решил свои проблемы со здоровьем. Даниэль Баллард может вернуться в старт.



"Вилла" будет лишена полузащитников Амаду Онана и Юри Тилеманса.



АРСЕНАЛ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 18:30



"Арсенал" выиграл все три последних домашних матча в Премьер-Лиге с общим счетом 9:0. "Манчестер Сити" потерпел пять поражений в семи последних поединках чемпионата, которые следовали за игрой в Европе в мидуик (2 победы). "Горожане" дважды уступили в двух последних выездах к "канонирам" в Премьер-Лиги — как и в 14 предыдущих (7 побед, 5 ничьих, 2 поражения).



"Арсенал" отложит на последний момент решения по Мартину Эдегору и Букайо Сака, но Кай Хаверц и Габриэль Жезус точно не сыграют.



"Сити" вынужден обходиться без Райана Аит-Нури, Райана Шерки и Омаа Мармуша. Может вернуться Джон Стоунс.