Мареска объяснил раннюю замену Палмера против МЮ

Наставник "Челси" Энцо Мареска объяснил раннюю замену полузащитника Коула Палмера против "Манчестер Юнайтед".

Палмер был заменен уже на 21-й минуте проигранного "Челси" матча Премьер-Лиги в субботу (1:2), покинув поле "Олд Траффорд" вскоре после удаления голкипера "синих" Роберта Санчеса и гола капитана "Юнайтед" Бруну Фернандеша.



Палмер сразу направился в подтрибунный тоннель, хотя вскоре вернулся на скамейку своей команды и был замечен с пакетом льда возле паховой области.



Обострившиеся проблемы с пахом как раз и стали причиной замены Палмера. Эта область беспокоит Коула с предсезонного периода, не позволив звезде "Челси" поехать в сборную Англии ранее в сентябре.



"Он постарался этим утром. Он прошел тест, чтобы сыграть в матче. Он не был на 100 процентов готов. Он приложил огромные усилия, чтобы сыграть в этом матче, но не был на 100 процентов готов".



"Эта проблема с пахом уже давно его беспокоит. Повторюсь, утром он прошел тест. Он хотел сыграть в этом матче ради команды. Поэтому со своей стороны он приложил огромные усилия".



"Но затем, спустя 20 минут, он начал испытывать дискомфорт, поэтому мы решили заменить его", — цитирует Мареску Evening Standard.