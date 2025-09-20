Франк: "Наша лучшая игра в сезоне"
Главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк назвал ничью 2:2 против "Брайтона" лучшей игрой своей команды в новом сезоне.
Доминируя в начале выездного матча Премьер-Лиги в субботу, "Тоттенхэм" умудрился пропустить два гола в первые полчаса.
Однако "шпоры" продолжили гнуть свою линию и смогли спасти ничью, причем Франк чувствует, что и все три очка были не так далеки от его подопечных.
"Думаю, это наша лучшая игра в сезоне. Вообще-то, думаю, если в этом матче кто-нибудь и должен был стать победителем, то это мы".
"Так много передач в штрафную с флангов, полумоментов, упущенных возможностей. Мы были сильны физически и духом, и это так важно, когда вы хотите чего-нибудь достичь", — сообщил Франк BBC.
20.09.2025 23:00
Просмотров: 178
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: