Гравенберх: "Теперь у меня больше свободы"

Полузащитник "Ливерпуля" Райан Гравенберх объяснил свою впечатляющую форму в новом сезоне.

В субботу против "Эвертона" Гравенберх забил свой второй гол в этом сезоне Премьер-Лиги и отметился результативной передачей на Уго Экитике.



После победы 2:1 23-летний голландец поведал, что в этом сезоне не просто играет опорника, а также активно участвует в атакующих действиях команды.



"Тренер вселил в меня уверенность, и в этом сезоне у нас больше свободы в полузащите".



"В прошлом сезоне я был лишь 6-м номером, а теперь я могу больше ходить вперед, что вы и увидели сегодня".



"Думаю, там я тоже силен, поэтому я рад этому, а также рад, что забил", — сообщил Гравенберх TNT Sports.