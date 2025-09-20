МЮ победил "Челси" в матче 10 на 10

Каземиро и Бруну Фернандеш Полматча играя 10 на 10, "Манчестер Юнайтед" одержал победу 2:1 над "Челси".

Алтай Байындыр сохранил свое место на воротах "красных дьяволов". Относительно поражения 3:0 от "Манчестер Сити" в стартовый состав вернулись Харри Магуайр и Каземиро.

По сравнению с поражением 3:1 от "Баварии" посреди недели в стартовый состав "синих" влились Весле Фофана и Эстевао Виллиан.

Успев отразить удар Бриана Мбемо головой на третьей минуте, спустя пару минут голкипер гостей Роберт Санчес еще раз схлестнулся с нападающим хозяев, сбив того за пределами своей штрафной и получив красную карточку.

Энцо Мареска сразу же произвел двойную замену, выпустив Филипа Йоргенсена и Тосина Адарабиойо, после чего "Челси" перестроился на оборонительный лад.

Однако продержались "синие" только до 14-й минуты, когда Бруну Фернандеш ногой замкнул скидку Патрика Доргу головой — 1:0.

На 21-й минуте Мареска сделал еще одну перестановку, убрав Коула Палмера и бросив в бой Андрея Сантоса.

"Дьяволы" продолжали наседать, на 36-й минуте удвоив счет. Люк Шоу переправил взмывший в небо мяч к дальней штанге, где Казамиро головой сыграл на замыкании — 2:0.

В компенсированное к первому тайму время рефери Питер Бэнкс уравнял составы команд, показав вторую желтую карточку Каземиро.

Во втором тайме "синие" много владели мячом, но реально воротам Байындыра не угрожали. Лишь на 63-й минуте Фофана поразил цель с близкого расстояния после подачи углового Рисом Джеймсом и скидки Адарабиойо, однако из-за офсайда гол не был засчитан.

И все-таки оказываемое "Челси" давление принесло свои плоды. На 80-й минуте Трево Чалоба пробил головой после навесной передачи Риса Джеймса с правого фланга — 2:1.

Уйти от поражения гости уже не смогли — им банально не хватило физических сил после тяжелого выезда в Мюнхен посреди недели.

Первый тайм получился невероятно богатым на события. Удаление Каземиро при счете 2:0 и одном лишнем игроке было глупейшей вещью для "Юнайтед", однако "дьяволам" это сошло с рук.

"Манчестер Юнайтед" — "Челси". Отчет о матче




Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

mihajlo   

20.09.2025 21:35

  1. arsenverim 20.09.2025 22:21 # arsenverim
    инвалиды играли

    (ответить)

  2. bembo 20.09.2025 22:21 # bembo
    теперь надо выдавать серию из 5 побед подряд, хотя бы.

    ПОДЗАЛУПЛИ напрягли свои пуканы ща 100%

    (ответить)

  3. chelsea88 20.09.2025 22:19 # chelsea88
    Игроки Челси сделали всё чтоб оставили Рубена Челищева

    (ответить)

  4. gidro-met 20.09.2025 21:58 # gidro-met
    Уровень игры Мю - это чисто Брентфорд , Фулхэм ... Это даже не Брайтон и уж тем более не Тоттенхэм

    (ответить)

  5. chelsiukpro 20.09.2025 21:58 # chelsiukpro
    Погода пиздец просто болото на трафорде. С санчесом некуя несветит. Но это все для него...Мареска наверняка понял сегодня что Юргенсон 1. Неделя конечно хуевая но как то 2 этих проеба похую. След игры будут лучше 100 процентов.

    (ответить)

  6. gidro-met 20.09.2025 21:56 # gidro-met
    Мля , ну когда этот мю уже сдуется на рынке акций ..чтобы не пришлось ему вечно на ОТ раз в сезон очки отдавать , поддерживая на плаву их статус типо они ещё на с равне топами

    (ответить)

  7. ry-l 20.09.2025 21:55 # ry-l
    Играли два говна.

    Даже не собирался на этих аутистов смотреть. Может завтра вменяемый футбол будет

    (ответить)

  8. griboedov 20.09.2025 21:52 # griboedov
    Мареска аут! Петушиную бойню у залупы Далефлеша не выиграет не то что островная битва за звание короля инцеста.

    (ответить)

  9. hachidlo 20.09.2025 21:52 # hachidlo
    Самый популярный матч среди фанатов Ливерпуля на сегодня.

    (ответить)

  10. gidro-met 20.09.2025 21:51 # gidro-met
    В ровных составах даже будучи уставшими и не в форме - выиграл Челси . В большинстве с горе пополам - мю, ну это их максимум на пике формы

    (ответить)

  11. dexter 20.09.2025 21:50 # dexter
    Кто молодец? - Я. Чекнул два гола МЮ и съебал за пивом.

    (ответить)

  12. wilegend 20.09.2025 21:48 # wilegend
    пенсы под шконкой на недельку. Какая жалость

    (ответить)

  13. heyoung 20.09.2025 21:48 # heyoung
    Челси неожиданно оказался мертвым, Хотя игроков на 2 состава

    (ответить)

  14. xoce-moyp 20.09.2025 21:48 # xoce-moyp
    Кончедло сейчас в записи будет смотреть матч в 4К

    (ответить)

  15. bembo 20.09.2025 21:47 # bembo
    ой бляяяяяя, а второй пропущенный)))))))

    джеймс пускает свечу в штрафной, все защи смотрят стоят, вратарь даже не рыпается забрать мяч...ето не пас вратарю, ты можешь забрать мяч когда твой защ пускает свечу)))
    в итоге все смотрят как красиво летит мячик, пока игрок мю с разбега прыгает за мячем)

    (ответить)

  16. skydreams 20.09.2025 21:47 # skydreams
    Эх, придется в следующем сезоне анбиттен + титул оформлять(( в этос просто всего лишь титул

    (ответить)

  17. ygyrbendar 20.09.2025 21:47 # ygyrbendar
    Надо пенисам воротчика нормального, там мож и уголки на цз увереннее себя чувствовать себя начнут, санчез это просто пиздец

    (ответить)

  18. shegdaniels 20.09.2025 21:47 # shegdaniels
    Помню раньше был тут один жирный хiхiл, под ником bezpizd, который за залупси болел. Кто-нибудь знает что с ним стало?

    (ответить)

  19. redwhitegun 20.09.2025 21:47 # redwhitegun
    Игра хуеты, чмореска очкошник ебаный всю интригу убил своими заменами)

    (ответить)

  20. bembo 20.09.2025 21:45 # bembo
    выносите уже титул ИМПЕРАТОРСИ

    нас не остановить)

    (ответить)

