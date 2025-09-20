Полматча играя 10 на 10, "Манчестер Юнайтед" одержал победу 2:1 над "Челси".

Алтай Байындыр сохранил свое место на воротах "красных дьяволов". Относительно поражения 3:0 от "Манчестер Сити" в стартовый состав вернулись Харри Магуайр и Каземиро.



По сравнению с поражением 3:1 от "Баварии" посреди недели в стартовый состав "синих" влились Весле Фофана и Эстевао Виллиан.



Успев отразить удар Бриана Мбемо головой на третьей минуте, спустя пару минут голкипер гостей Роберт Санчес еще раз схлестнулся с нападающим хозяев, сбив того за пределами своей штрафной и получив красную карточку.



Энцо Мареска сразу же произвел двойную замену, выпустив Филипа Йоргенсена и Тосина Адарабиойо, после чего "Челси" перестроился на оборонительный лад.



Однако продержались "синие" только до 14-й минуты, когда Бруну Фернандеш ногой замкнул скидку Патрика Доргу головой — 1:0.



На 21-й минуте Мареска сделал еще одну перестановку, убрав Коула Палмера и бросив в бой Андрея Сантоса.



"Дьяволы" продолжали наседать, на 36-й минуте удвоив счет. Люк Шоу переправил взмывший в небо мяч к дальней штанге, где Казамиро головой сыграл на замыкании — 2:0.



В компенсированное к первому тайму время рефери Питер Бэнкс уравнял составы команд, показав вторую желтую карточку Каземиро.



Во втором тайме "синие" много владели мячом, но реально воротам Байындыра не угрожали. Лишь на 63-й минуте Фофана поразил цель с близкого расстояния после подачи углового Рисом Джеймсом и скидки Адарабиойо, однако из-за офсайда гол не был засчитан.



И все-таки оказываемое "Челси" давление принесло свои плоды. На 80-й минуте Трево Чалоба пробил головой после навесной передачи Риса Джеймса с правого фланга — 2:1.



Уйти от поражения гости уже не смогли — им банально не хватило физических сил после тяжелого выезда в Мюнхен посреди недели.



Первый тайм получился невероятно богатым на события. Удаление Каземиро при счете 2:0 и одном лишнем игроке было глупейшей вещью для "Юнайтед", однако "дьяволам" это сошло с рук.



