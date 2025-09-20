МЮ победил "Челси" в матче 10 на 10
Полматча играя 10 на 10, "Манчестер Юнайтед" одержал победу 2:1 над "Челси".
Алтай Байындыр сохранил свое место на воротах "красных дьяволов". Относительно поражения 3:0 от "Манчестер Сити" в стартовый состав вернулись Харри Магуайр и Каземиро.
По сравнению с поражением 3:1 от "Баварии" посреди недели в стартовый состав "синих" влились Весле Фофана и Эстевао Виллиан.
Успев отразить удар Бриана Мбемо головой на третьей минуте, спустя пару минут голкипер гостей Роберт Санчес еще раз схлестнулся с нападающим хозяев, сбив того за пределами своей штрафной и получив красную карточку.
Энцо Мареска сразу же произвел двойную замену, выпустив Филипа Йоргенсена и Тосина Адарабиойо, после чего "Челси" перестроился на оборонительный лад.
Однако продержались "синие" только до 14-й минуты, когда Бруну Фернандеш ногой замкнул скидку Патрика Доргу головой — 1:0.
На 21-й минуте Мареска сделал еще одну перестановку, убрав Коула Палмера и бросив в бой Андрея Сантоса.
"Дьяволы" продолжали наседать, на 36-й минуте удвоив счет. Люк Шоу переправил взмывший в небо мяч к дальней штанге, где Казамиро головой сыграл на замыкании — 2:0.
В компенсированное к первому тайму время рефери Питер Бэнкс уравнял составы команд, показав вторую желтую карточку Каземиро.
Во втором тайме "синие" много владели мячом, но реально воротам Байындыра не угрожали. Лишь на 63-й минуте Фофана поразил цель с близкого расстояния после подачи углового Рисом Джеймсом и скидки Адарабиойо, однако из-за офсайда гол не был засчитан.
И все-таки оказываемое "Челси" давление принесло свои плоды. На 80-й минуте Трево Чалоба пробил головой после навесной передачи Риса Джеймса с правого фланга — 2:1.
Уйти от поражения гости уже не смогли — им банально не хватило физических сил после тяжелого выезда в Мюнхен посреди недели.
Первый тайм получился невероятно богатым на события. Удаление Каземиро при счете 2:0 и одном лишнем игроке было глупейшей вещью для "Юнайтед", однако "дьяволам" это сошло с рук.
"Манчестер Юнайтед" — "Челси". Отчет о матче
20.09.2025 21:35
Просмотров: 1514
Последние комментарии:
инвалиды играли
теперь надо выдавать серию из 5 побед подряд, хотя бы.
ПОДЗАЛУПЛИ напрягли свои пуканы ща 100%
Игроки Челси сделали всё чтоб оставили Рубена Челищева
Уровень игры Мю - это чисто Брентфорд , Фулхэм ... Это даже не Брайтон и уж тем более не Тоттенхэм
Погода пиздец просто болото на трафорде. С санчесом некуя несветит. Но это все для него...Мареска наверняка понял сегодня что Юргенсон 1. Неделя конечно хуевая но как то 2 этих проеба похую. След игры будут лучше 100 процентов.
Мля , ну когда этот мю уже сдуется на рынке акций ..чтобы не пришлось ему вечно на ОТ раз в сезон очки отдавать , поддерживая на плаву их статус типо они ещё на с равне топами
Играли два говна.
Даже не собирался на этих аутистов смотреть. Может завтра вменяемый футбол будет
Мареска аут! Петушиную бойню у залупы Далефлеша не выиграет не то что островная битва за звание короля инцеста.
Самый популярный матч среди фанатов Ливерпуля на сегодня.
В ровных составах даже будучи уставшими и не в форме - выиграл Челси . В большинстве с горе пополам - мю, ну это их максимум на пике формы
Кто молодец? - Я. Чекнул два гола МЮ и съебал за пивом.
пенсы под шконкой на недельку. Какая жалость
Челси неожиданно оказался мертвым, Хотя игроков на 2 состава
Кончедло сейчас в записи будет смотреть матч в 4К
ой бляяяяяя, а второй пропущенный)))))))
джеймс пускает свечу в штрафной, все защи смотрят стоят, вратарь даже не рыпается забрать мяч...ето не пас вратарю, ты можешь забрать мяч когда твой защ пускает свечу)))
в итоге все смотрят как красиво летит мячик, пока игрок мю с разбега прыгает за мячем)
Эх, придется в следующем сезоне анбиттен + титул оформлять(( в этос просто всего лишь титул
Надо пенисам воротчика нормального, там мож и уголки на цз увереннее себя чувствовать себя начнут, санчез это просто пиздец
Помню раньше был тут один жирный хiхiл, под ником bezpizd, который за залупси болел. Кто-нибудь знает что с ним стало?
Игра хуеты, чмореска очкошник ебаный всю интригу убил своими заменами)
выносите уже титул ИМПЕРАТОРСИ
нас не остановить)
