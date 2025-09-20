Слот: "У нас кончилась энергия, но не кончился характер"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот похвалил свою команду за проявленный характер в победном дерби против "Эвертона" (2:1).

Дважды забив "Эвертону" в первые полчаса субботнего матча Премьер-Лиги на "Энфилде", во втором тайме "Ливерпуль" позволил сопернику отыграть один гол, чем очень усложнил себе жизнь.



В этом сезоне "Ливерпуль" отметился несколькими поздними голами, но на сей раз "красным" пришлось терпеть, и Слот доволен этой гранью характера своей команды.



"В концовке игра была напряженной. Нам требовалось проявить свой характер иным образом, нежели несколько раз прежде".



"Мы заранее знали, что это будет сложный матч, особенно когда у вас нет времени на подготовку. Когда играешь третий матч менее чем за семь дней, противостоя своему принципиальному сопернику, ты знаешь, что второй тайм может быть очень тяжелым".



"Вы могли видеть, как хорошо мы можем играть, когда свежи. Так и было в первые 45 минут. Во втором тайме было гораздо сложнее — из-за "Эвертона", конечно. У нас немного кончилась энергия, но не кончился характер", — цитирует Слота The Independent.