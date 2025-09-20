"Тоттенхэм" отыгрался против "Брайтона"

"Тоттенхэм" отыграл дефицит в два гола и ушел от поражения в выездном противостоянии с "Брайтоном" — 2:2.

В стартовый состав "чаек" вернулись Ферди Кадиоглу, Карлос Балеба, Ясин Аяри и Браян Груда.



Впервые в сезоне место в старте "шпор" получил Дестини Удоджи. Также с первых минут появились Жоау Палинья и Вильсон Одобер.



Гости полностью доминировали над соперником в начале матча, но на восьмой минуте нарвались на контратаку. Янкуба Минте убежал в прорыв от центральной линии поля, обошел голкипера и закатил мяч в пустые ворота — 1:0.



Пропустив, "Тоттенхэм" вновь принялся оказывать давление, но моментов не создавал. "Брайтон", делая ставку на контратаки, играл острее.



На 31-й минуте Аяри не дал сопернику совершить вынос вблизи штрафной, перехватил мяч и неожиданно для голкипера нанес удар с дистанции — 2:0.



В концовке первого тайма "шпоры" были вознаграждены за свои старания. Ришарлисон встал на пути мяча после удара Мохаммеда Кудуса, но быстро сориентировался и поразил ворота с близкого расстояния — 2:1.



С созданием моментов во втором тайме у гостей было туго. Лишь вышедший на замену Хави Симонс напряг Барта Вербрюггена на 68-й минуте.



В концовке матча игра стала более открытой, потому что "Тоттенхэм" принялся рисковать, и этот риск был вознагражден на 82-й минуте. Кудус навесил в штрафную, где его партнер не попал по мячу, но это смутило Ян Пола Ван Хекке, который поразил свои ворота — 2:2.



В заключительные минуты обе команды стремились к победе, но равновесие в счете уже не было нарушено.



"Тоттенхэм" очень достойно играл в начале матча, пускай и без особой остроты, но затем дважды пропустил. К чести "шпор", они не стали опускать руки и были за это вознаграждены.



"Брайтон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче