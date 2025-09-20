"Тоттенхэм" отыгрался против "Брайтона"

Ришарлисон "Тоттенхэм" отыграл дефицит в два гола и ушел от поражения в выездном противостоянии с "Брайтоном" — 2:2.

В стартовый состав "чаек" вернулись Ферди Кадиоглу, Карлос Балеба, Ясин Аяри и Браян Груда.

Впервые в сезоне место в старте "шпор" получил Дестини Удоджи. Также с первых минут появились Жоау Палинья и Вильсон Одобер.

Гости полностью доминировали над соперником в начале матча, но на восьмой минуте нарвались на контратаку. Янкуба Минте убежал в прорыв от центральной линии поля, обошел голкипера и закатил мяч в пустые ворота — 1:0.

Пропустив, "Тоттенхэм" вновь принялся оказывать давление, но моментов не создавал. "Брайтон", делая ставку на контратаки, играл острее.

На 31-й минуте Аяри не дал сопернику совершить вынос вблизи штрафной, перехватил мяч и неожиданно для голкипера нанес удар с дистанции — 2:0.

В концовке первого тайма "шпоры" были вознаграждены за свои старания. Ришарлисон встал на пути мяча после удара Мохаммеда Кудуса, но быстро сориентировался и поразил ворота с близкого расстояния — 2:1.

С созданием моментов во втором тайме у гостей было туго. Лишь вышедший на замену Хави Симонс напряг Барта Вербрюггена на 68-й минуте.

В концовке матча игра стала более открытой, потому что "Тоттенхэм" принялся рисковать, и этот риск был вознагражден на 82-й минуте. Кудус навесил в штрафную, где его партнер не попал по мячу, но это смутило Ян Пола Ван Хекке, который поразил свои ворота — 2:2.

В заключительные минуты обе команды стремились к победе, но равновесие в счете уже не было нарушено.

"Тоттенхэм" очень достойно играл в начале матча, пускай и без особой остроты, но затем дважды пропустил. К чести "шпор", они не стали опускать руки и были за это вознаграждены.

"Брайтон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче




Метки Брайтон, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 20.09.2025 19:00

Количество просмотров Просмотров: 189

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. v-0987654321 20.09.2025 19:13 # v-0987654321
    Пидарастерка - это спермаглотка

    Ахахахахаха

    (ответить)

  2. lovrentiy 20.09.2025 19:09 # lovrentiy
    Ждем пенсят

    (ответить)

  3. dexter 20.09.2025 19:03 # dexter
    Типичный тоттенщит. Говном не был, но и до вершин не добрался.

    (ответить)

  4. vagifspurs 20.09.2025 19:01 # vagifspurs
    Игра была равна - играли два го1вна.

    На Симонсе пенальти было, это не игра в корпус

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: