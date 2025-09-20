Артета: "Несомненно, "Сити" в гонке"

Наставник "Арсенала" Микель Артета уверен, что "Манчестер Сити" является реальным претендентом на титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

Прошлый сезон "Сити" завершил на третьем месте в Премьер-Лиги, но конкурентом сражавшихся за титул "Ливерпуля" и "Арсенала" не был.



У Артеты нет сомнений, что в этом сезоне команда Хосепа Гвардиолы вернется к привычному для себя делу и будет претендовать на чемпионство.



"В гонке ли "Сити"? Несомненно".



"Думаю, насчет этого нет сомнений, потому что я знаю Пепа и знаю, какие требования он предъявляет своим игрокам, каким духом обладает их футбольным клуб, команда и имеющиеся у них игроки".



"Это нечто беспрецедентное, что Пеп уже сделал в этой лиге, стандарты какого уровня установил. И поддерживать эти уровни на протяжении 10 лет — нечто невероятное. Он требователен к себе и хочет продолжать в том же духе, потому что верит, что может сделать это снова", — цитирует Артету The Independent.