"Ливерпуль" выиграл мерсисайдское дерби
"Ливерпуль" продлил свою 100-процентную серию на старте нового сезона Премьер-Лиги, обыграв "Эвертон" со счетом 2:1.
Относительно победы 0:1 над "Бернли" в стартовом составе "красных" произошло лишь одно изменение. Это Конор Брэдли появился вместо Флориана Вирца, переместившегося в запас.
У "ирисок" только Тим Айрогбунам поменял Виталия Миколенко в старте.
Хозяева "Энфилда" забрали мяч под свой контроль и уже через 10 минут открыли счет. Мохамед Салах выполнил заброс с правого фланга на ближний край штрафной площади, а Райан Гравенберх в касание пробил по находившемуся в воздухе снаряду — 1:0.
"Ливерпуль" и дальше диктовал игру, тогда как "Эвертон" впервые показал зубы только на 26-й минуте, когда Кирнан Дьюсбери-Холл пробил с острого угла, но не попал в створ.
На 29-й минуте "красные" воплотили свое игровое преимущество во второй гол. Гравенберх сделал передачу в штрафную на рывок Экитике, который подработал мяч и пробил между ног Джордану Пикфорду — 2:0.
Ближе к перерыву хозяева откровенно расслабились. Гости осмелели и провели несколько атак, но кроме отраженного Алиссоном удара Идриссы Гейе ничего серьезного не создали.
Своего второго в матче шанса Гейе дождался на 58-й минуте. Джек Грилиш удобно отбросил в штрафной мяч назад на свободного Идриссу, и тот пробил в касание — 2:1.
Гол Гейе сделал игру более напряженной, а действительно опасные моменты возникать перестали. "Ливерпуль" действовал с оглядкой на свои ворота, тогда как "Эвертон" терпеливо ждал своего шанса.
Напряжение в воздухе витало до самого конца, но счет в итоге так и не изменился.
"Ливерпуль" выдающимся образом провел первые полчаса, но оставшийся час матча сыграл неважно, хотя и сумел сохранить победный счет.
"Ливерпуль" — "Эвертон". Отчет о матче
20.09.2025 16:25
Просмотров: 1709
