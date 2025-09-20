Эмери поддержал Роджерса

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери выразил поддержку своему нападающему Моргану Роджерсу.

23-летний Роджерс, как и вся атака "Виллы", демонстрирует неважную игру на старте нового сезона — команда Эмери не забила ни одного гола в четырех первых матчах Премьер-Лиги.



Однако Эмери спешит напомнить, что Роджерс еще весьма молод и проводит только свой второй полный сезон за "Виллу".



"Два года назад он играл в Чемпионшипе. Здесь он начал играть в Премьер-Лиге и Европе, а также в Лиге Чемпионов. Его вызов в том, чтобы соответствовать своим требованиям и поддерживать свой уровень".



"Сейчас он старается вернуться на свой уровень и обрести баланс. Он уверен, что вернется на прежний уровень", — цитирует Эмери Daily Mirror.