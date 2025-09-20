Гехи передумал переходить в "Ливерпуль" и собирается в "Реал"

Защитник "Кристал Пэлас" Марк Гехи готов отвергнуть интерес "Ливерпуля" и перейти свободным агентом в испанский "Реал" следующим летом.

Напомним, Гехи едва не перешел в "Ливерпуль" в заключительный день летнего трансферного окна. "Красные" уже согласовали покупку Марка за 35 миллионов фунтов, но сделка сорвалась, потому что "Пэлас" не смог найти равноценную замену своему капитану.



"Ливерпуль" сохраняет интерес к Гехи, но тратиться на Марка в январе не собирается, предпочитая дождаться, когда истечет контракт 25-летнего игрока сборной Англии в конце сезона.



Нюанс в том, что теперь планы самого Гехи изменились. По информации Daily Mirror, Марк сказал своим советникам, что тяготеет к переходу в "Реал", за который выступают его партнеры по сборной Трент Александер-Арнольд и Джуд Беллингем.



"Реал" в свою очередь уже подтвердил интерес к Гехи, и с января у сторон появится возможность заключить предварительный контракт.



Это может стать двойным ударом для "Ливерпуля", потому что "красные" рискуют не только упустить Гехи, но и лишиться своего защитника Ибраимы Конате, чей контракт тоже истекает в конце сезона.