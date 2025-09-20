"Вест Хэм" провел переговоры с Нуну

Боссы "Вест Хэма" провели переговоры с бывшим главным тренером "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту.

Будущее нынешнего наставника "Вест Хэма" Грэма Поттера оказалось под большим вопросом из-за неудачного старта нового сезона, и ожидается, что во время международного перерыва в октябре "молотобойцы" примут решение насчет возможной смены рулевого.



"Вест Хэм" уже активно перебирает варианты на замену Поттеру, желая быть готовым на случай, если будет решено расстаться с Грэмом.



По информации talkSPORT, "Вест Хэм" уже переговорил с Эшпириту Санту, который был уволен из "Форест" на прошлой неделе из-за конфликта с владельцем клуба Евангелосом Маринакисом.



Однако Нуну — не единственный вариант "Вест Хэма". Также лондонцы задумываются о возвращении Славена Билича.