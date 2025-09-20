Ширер: "Дьекереш сможет забить кучу голов"

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер считает, что Виктор Дьекереш сможет забить "кучу голов" за "Арсенал", если будет иметь поддержку со стороны вингеров.

В прошлую субботу против "Ноттингем Форест" Дьекереш забил свой третий гол за "Арсенал", во вратарской площади замкнув прострел Эберечи Эзе.



Анализируя победу "Арсенала" со счетом 3:0, Ширер выразил уверенность, что Дьекереш сможет быть эффективным наконечником атак только при должной поддержке.



"Думаю, чтобы он показывал свою лучшую игру, нужно пораньше доставлять ему мяч в штрафную. Это был замечательный заброс (на Эзе), но самая сложная вещь для вингера заключается в том, чтобы выложить мяч на блюдечке для Дьекереша. Я говорю о передаче на замыкание, передаче пораньше. Это именно то, в чем он нуждается".



"Если "Арсенал" продолжит делать это... Им по-прежнему не хватает баланса, как я и сказал в перерыве, но я думаю, во втором тайме стало немного лучше. Он забьет кучу голов, если они продолжат доставлять мяч в штрафную пораньше", — цитирует Ширера Daily Mirror.