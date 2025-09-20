Артета заявил, что Габриэль предвкушает очередную битву с Холандом

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его защитник Габриэль Магальяэс готов к очередному противостоянию с нападающим "Манчестер Сити" Эрлингом Холандом.

Предыдущие матчи "Арсенала" и "Сити" были отмечены рядом яростных баталий Габриэля и Холанда. Например, в прошлом сезоне норвежский нападающий "горожан" даже бросил мяч в голову бразильца сзади после гола своей команды.



В преддверии воскресного визита "Сити" на "Эмирейтс" Артета высказался насчет этого противостояния и выразил уверенность, что Габриэль максимально усложнит жизнь Холанду.



"Таковы его качества. Одно из них заключается в том, что он может навязать борьбу любому в мире".



"Он является тем, кто действительно наслаждается оборонительной частью игры, контактом, физической борьбой. Когда игра идет в этом русле, он получает удовольствие".



"Это важное качество, и это очень полезно, когда вам противостоит кто-нибудь вроде него (Холанда), который тоже любит бороться. Вам нужны такие качества, чтобы быть эффективными".



"Думаю, "эффективность" — это то слово, которое ты хочешь использовать, говоря о защитниках. Это связано с качеством вашего соперника и тем, как вы адаптируете собственные качества, чтобы нейтрализовать его".



"Если вам не приходится вступать в какой-либо контакт и в этом нет необходимости, то так даже лучше. Но Габи готов и к тому, и к другому", — цитирует Артету Evening Standard.