Артета заявил, что Габриэль предвкушает очередную битву с Холандом

Эрлинг Холанд и Габриэль Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его защитник Габриэль Магальяэс готов к очередному противостоянию с нападающим "Манчестер Сити" Эрлингом Холандом.

Предыдущие матчи "Арсенала" и "Сити" были отмечены рядом яростных баталий Габриэля и Холанда. Например, в прошлом сезоне норвежский нападающий "горожан" даже бросил мяч в голову бразильца сзади после гола своей команды.

В преддверии воскресного визита "Сити" на "Эмирейтс" Артета высказался насчет этого противостояния и выразил уверенность, что Габриэль максимально усложнит жизнь Холанду.

"Таковы его качества. Одно из них заключается в том, что он может навязать борьбу любому в мире".

"Он является тем, кто действительно наслаждается оборонительной частью игры, контактом, физической борьбой. Когда игра идет в этом русле, он получает удовольствие".

"Это важное качество, и это очень полезно, когда вам противостоит кто-нибудь вроде него (Холанда), который тоже любит бороться. Вам нужны такие качества, чтобы быть эффективными".

"Думаю, "эффективность" — это то слово, которое ты хочешь использовать, говоря о защитниках. Это связано с качеством вашего соперника и тем, как вы адаптируете собственные качества, чтобы нейтрализовать его".

"Если вам не приходится вступать в какой-либо контакт и в этом нет необходимости, то так даже лучше. Но Габи готов и к тому, и к другому", — цитирует Артету Evening Standard.




Метки Арсенал, Артета, Габриэль, Манчестер Сити, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 20.09.2025 11:00

Количество просмотров Просмотров: 152




