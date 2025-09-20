Бенитес хочет вернуться в Премьер-Лигу

Бывший главный тренер "Ливерпуля", "Челси", "Ньюкасла" и "Эвертона" Рафаэль Бенитес заявил о своем желании вернуться в Премьер-Лигу.

Бенитес находится без работы уже полтора года — со своего расставания с "Сельтой" в марте 2024. Однако 65-летний испанец не помышляет о пенсии и ждет подходящего предложения.



"Это плохо для тренера, когда его рассматривают завершившим карьеру. Люди по-прежнему спрашивают меня: "Хочешь ли ты тренировать?" Конечно, хочу, особенно в Англии и Европе".



"Я не хочу, чтобы люди думали, будто я завершил карьеру. Я по-прежнему развиваюсь", — сообщил Бенитес The Telegraph.