Гвардиола: "Если "Арсенал" выиграет Премьер-Лигу, это будет благодаря тратам"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался насчет летних трат "Арсенала".

Минувшим летом "Арсенал" потратил около 250 миллионов фунтов на новых игроков и теперь обладает впечатляющим составом в плане глубины и мастерства.



На своей пресс-конференции Гвардиола пошутил, что в случае завоевания "Арсеналом" титула Премьер-Лиги люди будут говорить об этом по-другому, нежели когда "горожан" обвиняли в том, что они купили успех.



"Что поделать. Они так решили в "Арсенале". Я лишь хочу сказать своему другу Микелю Артете, что, если он выиграет титул, это будет только благодаря его тратам, а не благодаря большой работе со своими игроками. Так и с "Ливерпулем". Если Арне (Слот) снова выиграет титул, это будет благодаря большим тратам. Верно? Ведь это происходит не только в "Манчестер Сити", верно?"



"Так должно быть везде. Слушайте, каждый клуб может делать, что пожелает. Я знаю, что к ним относятся совершенно по-другому, но они тратят, потому что этого хотят, и это нормально".



"Я лишь могу сказать, что они поступают мудро. Они тратят, потому что верят, что могут сражаться против лучших команд в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов, и потому что они достигли этого уровня".



"Шаг за шагом, окно за окном "Арсенал" становился лучше при нем. В прошлом сезоне они сделали невероятный шаг вперед в Европе, и мне они кажутся командой с самой надежной обороной. Они не совершают ошибок в обороне и выглядят невероятно надежно".



"У них есть скорость впереди, у них есть стандарты Николя Жове. Они хороши во всех отношениях. Но мы знаем это. Каждая команда становится лучше и лучше, и я знаю, каким мастерством все они обладают", — цитирует Гвардиолу talkSPORT.