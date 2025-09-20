5-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 20 сентября, семью поединками стартует 5-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛИВЕРПУЛЬ — ЭВЕРТОН 14:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ливерпуль" может выиграть пять матчей кряду на старте сезона Премьер-Лиги, что прежде делал уже дважды (в 2018/19 и 2019/20). "Эвертон" одержал шесть побед в 11 последних выездных поединках чемпионата (2 ничьи, 3 поражения) — как и в 30 предыдущих (10 ничьих, 14 поражений). "Красные" проиграли только одну из 28 последних домашних встреч с "ирисками" во всех соревнованиях (17 побед, 10 ничьих).



Лазарет "Ливерпуля" пуст. Вернулся в строй даже Кертис Джонс, пропустивший два последних матча. Уго Экитике может вытеснить Александера Исака из стартового состава.



"Эвертону" нужно оценить состояние Джаррада Брантуэйта и Виталия Миколенко.



БРАЙТОН — ТОТТЕНХЭМ 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Брайтон" проиграл лишь один из 10 последних домашних матчей в Премьер-Лиге (6 побед, 3 ничьи). "Тоттенхэм" выиграл оба своих выездных поединка в новом сезоне английского первенства, забив пять голов и ни одного не пропустив. В двух предыдущих кампаниях Премьер-Лиги "шпоры" неизменно терпели поражение на поле "чаек".



В прошлый уикенд "Брайтон" потерял с травмами Максима Де Кейпера и Джек Хиншелвуда. Адам Уэбстер и Солли Марч остаются в лазарете, но Матс Виффер и Диего Гомес снова в строю.



Нападающий "Тоттенхэма" Доминик Соланке набирает форму с помощью тренировок после травмы лодыжки. Кота Такаи, Раду Дрэгушин, Ив Биссума, Джеймс Мэддисон и Деян Кулусевски по-прежнему отсутствуют.



БЕРНЛИ — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 17:00



"Бернли" проиграл шесть из семи последних матчей в Премьер-Лиге (1 победа). "Ноттингем Форест" потерпел два поражения кряду в чемпионате с одинаковым счетом 3:0, между ними успев вылететь из Кубка Лиги. В шести из семи последних встреч "бордовых" и "лесников" в рамках чемпионата забивали обе команды.



"Бернли" не может рассчитывать на Йордана Байера, Коннора Робертса и Зеки Амдуни. Якоб Бруун Ларсен под вопросом. Лесли Угочукву дисквалифицирован.



"Форест" лишен травмированных Олы Айны и Николаса Домингеса, а Мурильо под вопросом.



ВЕСТ ХЭМ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 17:00



"Вест Хэм" не знает побед дома в Премьер-Лиге уже семь матчей кряду (3 ничьи, 4 поражения). "Кристал Пэлас" потерпел только два поражения в 17 последних выездных поединках чемпионата (8 побед, 7 ничьих). "Молотобойцы" проиграли четыре из шести последних встреч с "орлами" в Премьер-Лиге (1 победа, 1 ничья).



Полузащитник "Вест Хэма" Томаш Соучек приступает к трехматчевой дисквалификации. Джордж Эрти под вопросом из-за ушиба.



"Пэлас" устроит фитнес-тесты для Адама Уортона и Эдди Нкетиа. Исмаила Сарр будет готов через неделю. Чади Риад идет на поправку после полученной в начале года травмы колена.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — ЛИДС 17:00



"Вулверхэмптон" проиграл восемь из девяти последних домашних матчей в Премьер-Лиге, выпадавших на август и сентябрь (1 победа). "Лидс" не забивает в высшем дивизионе уже три поединка кряду. "Белые" выиграли все три последние встречи с "волками" в рамках чемпионата.



Нападающий "Вулверхэмптона" Йорген Ларсен залечил свой ахилл. Энсо Гонсалес может вернуться около Нового года.



"Лидс" приветствует вернувшихся в строй Йоэла Пиру и Ао Танаку. Лукас Перри травмирован, и его место на воротах займет Карл Дарлоу.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЧЕЛСИ 19:30



В этом сезоне Премьер-Лиги только у "Манчестер Сити" (8.5) показатель ожидаемых голов выше, чем у "Манчестер Юнайтед" (8.3). Никакой другой игрок не совершил в этой кампании английского первенства результативных действий больше, чем нападающий "Челси" Жоао Педро (2 гола, 3 "ассиста"). "Красные дьяволы" не проиграли ни одной из 12 последних домашних встреч с "синими" в Премьер-Лиге (5 побед, 7 ничьих).



В лазарете "Юнайтед" остаются защитники Лисандро Мартинес и Диогу Далот, но Мейсон Маунт и Матеус Кунья снова доступны. Сенне Ламменс может дебютировать за свой новый клуб.



"Челси" вынужден обходиться без Леви Колуилла, Бенуа Бадиашиле, Ромео Лавиа, Дариу Эссугу и Лиама Делапа.



ФУЛХЭМ — БРЕНТФОРД 22:00



"Фулхэм" — одна из двух команд, еще не пропускавших с игры в этом сезоне Премьер-Лиги (также "Арсенал"). У "Брентфорда" ни одной победы в трех последних выездных матчах чемпионата — против семи из девяти до этого (1 ничья, 1 поражение). В прошлом сезоне "дачники" дважды обыграли "пчел".



Алекс Ивоби оправился после ушиба, поэтому "Фулхэм" не имеет кадровых проблем.



"Брентфорд" дал отдых посреди недели Итану Пинноку, Джордану Хендерсону и Игорю Тиаго, но все трое в порядке. Миккель Дамсгор оправился после болезни. Пэрис Магома и Густаво Нунес травмированы.