Слота не беспокоит форма Салаха

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что его не беспокоит спад формы нападающего Мохамеда Салаха.

В этом сезоне Салах демонстрирует спад почти по всем ключевым статистическим показателям относительно выдающейся прошлой кампании, когда Мохамед стал лучшим бомбардиром и ассистентом в Премьер-Лиге.



Однако Слот уверяет, что 33-летний египтянин приносит пользу "Ливерпулю", даже не находясь в своей лучшей форме.



"На мой взгляд, если ты все равно приносишь пользу команде, даже не играя хорошо, то ты отличный игрок. Столь многие игроки могут помогать команде голами и результативными передачами, но немногие могут быть полезны, когда они не играют хорошо".



"Мо выделяется своей работоспособностью — сложно выделяться всегда, но он по-прежнему является тем самым игроком".



"Поэтому фанаты любят его так сильно, поэтому его так высоко ценят и уважают. И это делает его таким особенным", — цитирует Слота Sky Sports.