Гвардиола: "Чем займемся перед "Арсеналом"? Пойдем в горы!"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал саркастический ответ на вопрос о том, как его команда будет готовиться к матчу Премьер-Лиги против "Арсенала" в воскресенье.

"Сити" начнет выездной матч против "Арсенала" через 66 часов после домашней победы 2:0 над "Наполи" в Лиге Чемпионов в четверг вечером.



При этом "Арсенал" проводил свой матч в Лиге Чемпионов двумя днями ранее, одолев "Атлетик" в Бильбао со счетом 0:2.



Имея всего два полных дня на подготовку к важнейшему матчу, Гвардиола дал понять, что его команде будет не до тренировок.



"Мы пойдем в поход в горы! Вот чем мы займемся в эти два дня".



"Я не знаю, пятница уйдет на восстановление. У игроков много травм, и нам нужно отдыхать, отдыхать и восстанавливать энергию к воскресенью".



"Расписание? Лучше не будем в это углубляться, в этом нет необходимости", — приводит слова Гвардиолы BBC.