Артета не исключает участие Эдегора и Сака в матче с "Сити"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета не стал исключать возвращение капитана Мартина Эдегора и вингера Букайо Сака к матчу Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в воскресенье.

Будучи вынужденно замененным против "Лидса" перед международным перерывом, Сака пропустил два последних матча "Арсенала", тогда как Эдегор пропустил только победу 0:2 над "Атлетиком" посреди недели, но в каждом из трех последних поединков в Премьер-Лиге проводил на поле менее тайма.



Артета ожидает, что к воскресенью в строй вернутся защитники Вильям Салиба и Бен Уайт, но решения по Эдегору и Сака будут отложены на последний момент.



"Если у них есть шанс сыграть, это станет понятно после тренировки завтра. Пока мы еще ничего не решили, и завтра у нас будет больше информации", — цитирует Артету Sky Sports.