Гвардиола не уверен, сыграет ли Родри против "Арсенала"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не уверен, сыграет ли его полузащитник Родри против "Арсенала" в ближайшее воскресенье.

Роди выходил в стартовом составе "Сити" и на дерби против "Манчестер Юнайтед" в прошлое воскресенье, и против "Наполи" накануне вечером.



Однако в победном для "Сити" матче Лиги Чемпионов (2:0) Родри был вынужденно заменен, и Гвардиола не уверен, что будет рисковать 29-летним испанцем, год назад перенесшим разрыв крестообразных связок колена как раз против "Арсенала".



"Готов ли Родри выйти в старте трижды за восемь дней? Это хороший вопрос. Он поступил так умно (попросив о замене против "Наполи"). Я знаю, что результат еще не был сделан, счет был 1:0 в тот момент, что бывает опасно, но он не чувствовал себя хорошо. Поэтому мы всегда стараемся разговаривать с игроками об их самочувствии. Мы стараемся, чтобы он поддерживал свою физическую форму и не испытывал дискомфорта".



"Мы движемся день за днем. Например, вчера на тренировке он не чувствовал себя комфортно, не чувствовал себя хорошо, но сказал: "Нет, нет, завтра я буду в порядке". И он сыграл выдающимся образом. Когда он на поле, мы чувствуем себя комфортнее. Но, конечно, после такой травмы нужно быть на чеку, и в воскресенье мы решим в зависимости от его самочувствия", — цитирует Гвардиолу The Guardian.