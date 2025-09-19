"Юнайтед" занял 105 млн. фунтов на летние трансферы

"Манчестер Юнайтед" дополнительно занял 105 миллионов фунтов, чтобы обеспечить себе финансирование на летнее трансферное окно.

На текущей неделе "Юнайтед" опубликовал финансовый отчет за прошлый сезон. Речь идет о периоде с 1 июля 2024 по 30 июня 2025.



Этот отчет свидетельствует о том, что по состоянию на 30 июня 2025 долг "Юнайтед" составлял 637 млн. фунтов.



Из отчета также следует, что с 7 июля по 11 сентября — уже в следующий финансовый год — "Юнайтед" дополнительно снял с возобновляемой кредитной линии 105 млн. фунтов.



Таким образом, сейчас "Юнайтед" использует свою кредитную линию на 265 млн. фунтов, а это означает, что общий долг клуба составляет уже 742 млн. фунтов.



Однако это не все долги "Юнайтед". У "красных дьяволов" также есть финансовые обязательства по трансферам на 447 млн. фунтов, из которых 205 млн. фунтов подлежат выплате через год.



Если сложить обязательства перед кредитными организациями и по трансферам, то общая задолженность "Юнайтед" перевалила далеко за 1 млрд. фунтов, отмечает BBC.



Добавим, минувшим летом "Юнайтед" потратил свыше 220 млн. фунтов на Матеуса Кунью, Беньямна Шешко, Бриана Мбемо и Сенне Ламменса.