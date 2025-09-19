Шмейхель считает, что МЮ следовало купить Мартинеса, а не Ламменса

Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель считает, что "красным дьяволам" следовало купить Эмилиано Мартинеса из "Астон Виллы" для усиления последнего рубежа, а не Сенне Ламменса.

В заключительный день летнего трансферного окна "Юнайтед" приобрел Ламменса у "Антверпена" за 18.2 млн. фунтов, и Шмейхель находит покупку 23-летнего бельгийца рискованной.



Петер предпочел бы видеть на воротах "Юнайтед" проверенного Мартинеса, который уже дал свое согласие на переход к "дьяволам", но так и не дождался предложения.



"Буду честен, я никогда не слышал о нем (Ламменсе), пока его имя не всплыло. Я знаю, что у него превосходная статистика среди 10 ведущих лиг Европы. Но то было с "Антверпеном" в Бельгии, в команде с пятого места".



"Он отразил четыре из восьми пенальти, но полагаться чисто на статистику при комплектации состава — это рискованно. Статистика не покажет, как ты реагируешь на ошибку или как ты справишься с давлением от игры за "Манчестер Юнайтед". Это давление не сравнится ни с каким другим в футболе".



"Нам следовало подписать Эми Мартинеса".



"На самом деле нам следовало взять Джанлуиджи Доннарумму, когда у нас была такая возможность".



"В случае с Мартинесом все было готово к оформлению, и это казалось очень хорошей новостью, потому что голкипером именно такого рода должен обладать "Манчестер Юнайтед".



"Он зарекомендовал себя на высочайшем уровне. Все базовые вещи он делает великолепно, а вдобавок он является настоящим лидером".



"Он тот голкипер, который заставляет нападающих думать дважды. Этот авторитет жизненно важен. Я был так расстроен услышать, что сделка сорвалась по финансовым причинам", — сообщил Шмейхель The Sun.