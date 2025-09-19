Рэшфорд надеется остаться в "Барселоне"

Маркус Рэшфорд Нападающий Маркус Рэшфорд выразил надежду, что его пребывание в испанской "Барселоне" не ограничится одни сезоном.

Накануне арендованный у "Манчестер Юнайтед" Рэшфорд открыл счет своим голам за "Барселону", отметившись дублем против "Ньюкасла" в матче Лиги Чемпионов (1:2).

После финального свистка Рэшфорд поведал, что все еще находится в процессе адаптации, но 27-летний англичанин решительно настроен заслужить постоянный контракт или продление аренды.

"Я многому учусь, это новый стиль футбола. Но он делает меня лучше как игрока. Если честно, это удивительный опыт".

"Я всегда был огромным поклонником "Барселоны", все игроки моего возраста смотрели, как они играют, и это был удивительный футбол".

"Сколько сезонов я хочу провести в "Барселоне"? Как можно больше. Посмотрим".

"Я должен сосредоточиться на том, чтобы стараться делать свою работу и помогать команде изо всех сил", — цитирует Рэшфорда Sky Sports.




Автор mihajlo   

Дата 19.09.2025 08:00

  1. bmw-e34 19.09.2025 09:11 # bmw-e34
    Как дела Аморим??


    PS: завтра ещё Горначо победный забьет.

    (ответить)

  2. chop 19.09.2025 08:44 # chop
    Удачи, пирожок!

    (ответить)

  3. closer 19.09.2025 08:26 # closer
    покупки куньи мбемо и шишки подразумевают, что ты не вернешься

    (ответить)

