Рэшфорд надеется остаться в "Барселоне"

Нападающий Маркус Рэшфорд выразил надежду, что его пребывание в испанской "Барселоне" не ограничится одни сезоном.

Накануне арендованный у "Манчестер Юнайтед" Рэшфорд открыл счет своим голам за "Барселону", отметившись дублем против "Ньюкасла" в матче Лиги Чемпионов (1:2).



После финального свистка Рэшфорд поведал, что все еще находится в процессе адаптации, но 27-летний англичанин решительно настроен заслужить постоянный контракт или продление аренды.



"Я многому учусь, это новый стиль футбола. Но он делает меня лучше как игрока. Если честно, это удивительный опыт".



"Я всегда был огромным поклонником "Барселоны", все игроки моего возраста смотрели, как они играют, и это был удивительный футбол".



"Сколько сезонов я хочу провести в "Барселоне"? Как можно больше. Посмотрим".



"Я должен сосредоточиться на том, чтобы стараться делать свою работу и помогать команде изо всех сил", — цитирует Рэшфорда Sky Sports.