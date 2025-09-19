Гвардиола верит, что Холанд может стать лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов всех времен
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его нападающему Эрлингу Холанду по силам стать лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов всех времен.
Накануне вечером "Сити" одержал победу 2:0 над "Наполи", а Холанд забил свой 50-й гол за карьеру в Лиге Чемпионов.
Для достижения этого рубежа Холанду потребовалось всего 49 матчей — на 13 меньше, чем Рууду Ван Нистелрою, который быстрее всех забил 50 голов в Лиге Чемпионов до Эрлинга.
Гвардиола ожидает, что теперь 25-летний норвежец замахнется на другой рекорд — 140 голов Криштиану Роналду в Лиге Чемпионов.
"Да, в таком ритме он сможет побить этот рекорд. Если он не будет получать травм, то сможет отыграть еще 10-12 лет. Это абсолютно возможно, учитывая взятый им темп".
"Что я могу сказать? Его показатели говорят сами за себя. Нам повезло обладать им. Ван Нистелрой, Левандовски, двое монстров в лице Криштиану и Месси, и быть в компании — это невероятно для Эрлинга", — цитирует Гвардиолу The Independent.
19.09.2025 07:00
