"Барселона" победила "Ньюкасл" благодаря дублю Рэшфорда

Дубль Маркуса Рэшфорда обрел "Ньюкасл" на поражение 1:2 от испанской "Барселоны" в стартовом матче общего этапа Лиги Чемпионов.

В стартовом составе "сорок" были восстановлены Энтони Гордон и Энтони Эланга, заменив Джейкоба Мерфи и Ника Вольтемаде.



Команда Эдди Хау была явно воодушевлена сумасшедшей поддержкой "Сент-Джеймс Парк" в начале матча и смело атаковала. Лучший момент у хозяев имел Харви Барнс, который на 24-й минуте замыкал прострел Эланги с правого фланга, но пробил прямо в голкипера.



Постепенно "Барселона" освоилась, стала все больше времени проводить возле штрафной площади "Ньюкасла" и практиковаться в ударах, большинство из которых были неточными.



Вскоре после начала второго тайма гости открыли счет. Жюль Кунде выполнил подачу с правого фланга, а Маркус Рэшфорд пробил головой практически с 11-метровой отметки — 0:1.



После перерыва атакующая игра у хозяев совсем разладилась. Гости выглядели предпочтительнее и на 67-й минуте сделали счет комфортным. Рэшфорд избавился от опеки Сандро Тонали на подступах к штрафной и пробил с отскоком от перекладины — 0:2.



В концовке игра совершенно успокоилась. "Барселона" расслабилась настолько, что пропустила. Это Гордон замкнул прострел Мерфи в штрафной — 1:2.



У "сороки" еще оставалось компенсированное время, но шансов уйти от поражения им не предоставилось, за исключением отраженного голкипером дальнего удара Тонали.



"Барселона" хладнокровно и на классе провела матч, особенно второй тайм, при непростой атмосфере. "Ньюкасл" получил ценный урок насчет уровня соперников в Лиге Чемпионов.



"Ньюкасл" (Англия) — "Барселона" (Испания) — 1:2 (0:0)



Голы: Гордон 90 — Рэшфорд 58, 67.



"Ньюкасл": Поуп, Триппьер (Ботман 76), Шер (Тиав 63), Берн, Ливраменто, Тонали, Гимараэс, Жоэлинтон (Уиллок 62), Эланга (Мерфи 63), Гордон, Барнс (Вольтемаде 62).



"Барселона": Жоан Гарсия, Кунде, Араухо, Кубарси (Кристенсен 69), Мартин (Эрик Гарсия 81), Педри, Де Йонг, Рафинья, Лопес (Касадо 90), Рэшфорд (Ольмо 82), Левандовски (Торрес 70).



Предупреждения: Жоэлинтон, Берн — Мартин, Лопес, Де Йонг.