"Барселона" победила "Ньюкасл" благодаря дублю Рэшфорда
Дубль Маркуса Рэшфорда обрел "Ньюкасл" на поражение 1:2 от испанской "Барселоны" в стартовом матче общего этапа Лиги Чемпионов.
В стартовом составе "сорок" были восстановлены Энтони Гордон и Энтони Эланга, заменив Джейкоба Мерфи и Ника Вольтемаде.
Команда Эдди Хау была явно воодушевлена сумасшедшей поддержкой "Сент-Джеймс Парк" в начале матча и смело атаковала. Лучший момент у хозяев имел Харви Барнс, который на 24-й минуте замыкал прострел Эланги с правого фланга, но пробил прямо в голкипера.
Постепенно "Барселона" освоилась, стала все больше времени проводить возле штрафной площади "Ньюкасла" и практиковаться в ударах, большинство из которых были неточными.
Вскоре после начала второго тайма гости открыли счет. Жюль Кунде выполнил подачу с правого фланга, а Маркус Рэшфорд пробил головой практически с 11-метровой отметки — 0:1.
После перерыва атакующая игра у хозяев совсем разладилась. Гости выглядели предпочтительнее и на 67-й минуте сделали счет комфортным. Рэшфорд избавился от опеки Сандро Тонали на подступах к штрафной и пробил с отскоком от перекладины — 0:2.
В концовке игра совершенно успокоилась. "Барселона" расслабилась настолько, что пропустила. Это Гордон замкнул прострел Мерфи в штрафной — 1:2.
У "сороки" еще оставалось компенсированное время, но шансов уйти от поражения им не предоставилось, за исключением отраженного голкипером дальнего удара Тонали.
"Барселона" хладнокровно и на классе провела матч, особенно второй тайм, при непростой атмосфере. "Ньюкасл" получил ценный урок насчет уровня соперников в Лиге Чемпионов.
"Ньюкасл" (Англия) — "Барселона" (Испания) — 1:2 (0:0)
Голы: Гордон 90 — Рэшфорд 58, 67.
"Ньюкасл": Поуп, Триппьер (Ботман 76), Шер (Тиав 63), Берн, Ливраменто, Тонали, Гимараэс, Жоэлинтон (Уиллок 62), Эланга (Мерфи 63), Гордон, Барнс (Вольтемаде 62).
"Барселона": Жоан Гарсия, Кунде, Араухо, Кубарси (Кристенсен 69), Мартин (Эрик Гарсия 81), Педри, Де Йонг, Рафинья, Лопес (Касадо 90), Рэшфорд (Ольмо 82), Левандовски (Торрес 70).
Предупреждения: Жоэлинтон, Берн — Мартин, Лопес, Де Йонг.
19.09.2025 00:00
Просмотров: 572
ого, а шо так? у крошечных же сейчас супер-нападающий который круче Исака?
Английский тренер - это все-таки диагноз. У тебя был недавно матч с Миланом, где проиграл тактически именно Хау. Перед глазами был похожий матч два дня назад Атлетик-Арсенал, где спокойно отсидевшиеся в начале матча в обороне канониры, прикончили соперника во втором тайме. Но нет. Чужой опыт - фигня. Надо самим набить шишки, и тогда может быть наберемся ума. Какого черта нужно было переть как сумасшедшие в первые 15 минут, а потом с языками на плечах бегать весь оставшийся матч? Удивительно, но испанцы вчистую сделали по физике одну из самых выносливых английских команд.
Смотрите вниз, кто поднимает кубок АПЛ)))
Это то место и то время где говорится "Достойно проиграл"
По факту Барса могла забить ещё больше, но фора -1 достойно.
Браво Хау, почти идеальный матч без номинального нападающего.
С Исаком матч бы был другим.
YNWA YNWA YNWA
В АПЛ - сборище тренеров разных национальностей с уклоном на Португальцев и Испанцев . Именно с Пиренейского полуострова большинство . Артета, Пеп, Аморим Эмери, Ирраола, Андре Силва, Вулвер,
Челси провалился под супер эффективным прессингом Баварии , Челси чаще ошибался под давлением , подкосил автогол
Гарначо слева выйдет и левый фланг наконец заработает . Справа Нету - слева Гарнач. Центр атаки : Палмер + Жоао. Центр: Энцо , Кайседо.
Трашфорд бы так в Манчестере играл. Выдал матч своей жизни.
Последним гвоздем в кришку гроба аморима должен быть дублясо гарначо на трафорде)
