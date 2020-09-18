Диас признался, что также вел переговоры с "Барселоной"

Нападающий немецкой "Баварии" Луис Диас признался, что минувшим летом также вел переговоры с "Барселоной".

Минувшим летом "Ливерпуль" продал Диаса в "Баварию" за 65.5 млн. фунтов, однако Мюнхен был не единственным возможным направлением для Луиса, о чем 28-летний колумбиец поведал после победы 3:1 над "Челси" в Лиге Чемпионов накануне вечером.



"Колумбийцы меня всегда поддерживают. Сегодня я видел флаги сборной и мою футболку, и я очень рад за всю эту поддержку. Я очень рад быть в этом великом клубе".



"Во время трансферного окна переговоры с "Барсой" имели место, как и с несколькими другими командами. Так всегда бывает на трансферном рынке, но я очень доволен своим решением".



"Я принял осмысленное решение перейти сюда, и самое важное, что я присоединился к большому клубу. Здесь отличный коллектив, отличная семья. Поэтому я лишь буду стараться изо всех сил", — сообщил Диас Movistar.