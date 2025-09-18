Витор Перейра заключил новый контракт с "Вулверхэмптоном"

Проиграв все свои матчи в этом сезоне Премьер-Лиги, главный тренер "Вулверхэмптона" Витор Перейра заключил новый контракт до 2028 года.

Перейра тренирует "Вулверхэмптон" с декабря 2024, когда он принял "волков" на предпоследнем месте в Премьер-Лиге.



Португальский специалист мгновенно преобразил команду с "Молинью", набрав семь очков в трех первых матчах и впоследствии уверенно решив задачу по выживанию в Премьер-Лиге.



Перейра заслужил большой кредит доверия, и провальный старт нового сезона — четыре поражения из четырех возможных в Премьер-Лиге — не стал помехой к продлению истекавшего следующим летом контракта Витора.



"Витор очень хорошо себя проявил за свое время в "Вулверхэмптоне". Он привнес ясность, энергию и командный дух, что дает нам фундамент для достижения успеха".



"Теперь настало время для стабильности. Витору нужно время, чтобы поработать с командой, создать химию с новыми игроками, и мы сделаем все, чтобы поддержать его со своим штабом", — сообщил президент "волков" Джефф Ши.