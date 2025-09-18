УЕФА обратил внимание на плевок помощника Симеоне в сторону фанатов "Ливерпуля"

УЕФА проведет расследование насчет плевка члена тренерского штаба испанского "Атлетико" в концовке матча Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

Накануне вечером "Атлетико" потерпел поражение 3:2 в гостях у "Ливерпуля", решающий гол пропустив уже в компенсированное время.



Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне получил красную карточку за считанные секунды до финального свистка, позже пожаловавшись, что фанат "Ливерпуля" позади оскорблял его весь матч.



Однако поведение гостей "Энфилда" этим вечером тоже не было ангельским. В социальных сетях распространилось видео, на котором один из помощников Симеоне плюет в сторону фанатов домашней команды.



Как сообщает Daily Mail, УЕФА откроет расследование по поводу этого инцидента после изучения отчета рефери.



