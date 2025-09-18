Каррагер: "Ван Дейк войдет в историю одним из величайших игроков "Ливерпуля"

Виргил Ван Дейк Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер убежден, что капитан "красных" Виргил Ван Дейк войдет в историю как один из величайших игроков клуба с "Энфилда".

Накануне Ван Дейк в компенсированное время принес "Ливерпулю" победу 3:2 над "Атлетико" в Лиге Чемпионов.

Гол Ван Дейка дал Каррагеру повод порассуждать о месте 34-летнего голландца среди лучших игроков "Ливерпуля" всех времен.

"Мне не нравится говорить о Ван Дейке как о лучшем центральном защитнике. В "Ливерпуле" многих людей называют легендами, потому что они выигрывали лигу или Лигу Чемпионов".

"Их много. Но если вы хотите их отделять одних от других, то есть Джеррард, Далглиш, Хансен, Барнс, Сунесс и Салах. Я называю их гигантами, и это лучшие семь или восемь игроков в истории "Ливерпуля", и Ван Дейк аккурат посредине".

"Могу вас заверить, он не внизу этого списка. Он войдет в историю как один из величайшим игроков, когда-либо выступавших за "Ливерпуль". Не один из величайших центральных защитников, а один из величайших игроков", — сообщил Каррагер CBS Sports.




Метки Ван Дейк, Каррагер, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 18.09.2025 18:00

Количество просмотров Просмотров: 605

Последние комментарии:




  1. mateta 18.09.2025 18:39 # mateta
    Пикфорд пидор.

    (ответить)

  2. hachidlo 18.09.2025 18:12 # hachidlo
    Так это их лучший защитник вообще в истории. Играет с лучшим вратарём в их истории и лучшим игроком.

    (ответить)

