Каррагер: "Ван Дейк войдет в историю одним из величайших игроков "Ливерпуля"
Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер убежден, что капитан "красных" Виргил Ван Дейк войдет в историю как один из величайших игроков клуба с "Энфилда".
Накануне Ван Дейк в компенсированное время принес "Ливерпулю" победу 3:2 над "Атлетико" в Лиге Чемпионов.
Гол Ван Дейка дал Каррагеру повод порассуждать о месте 34-летнего голландца среди лучших игроков "Ливерпуля" всех времен.
"Мне не нравится говорить о Ван Дейке как о лучшем центральном защитнике. В "Ливерпуле" многих людей называют легендами, потому что они выигрывали лигу или Лигу Чемпионов".
"Их много. Но если вы хотите их отделять одних от других, то есть Джеррард, Далглиш, Хансен, Барнс, Сунесс и Салах. Я называю их гигантами, и это лучшие семь или восемь игроков в истории "Ливерпуля", и Ван Дейк аккурат посредине".
"Могу вас заверить, он не внизу этого списка. Он войдет в историю как один из величайшим игроков, когда-либо выступавших за "Ливерпуль". Не один из величайших центральных защитников, а один из величайших игроков", — сообщил Каррагер CBS Sports.
18.09.2025 18:00
Просмотров: 605
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Пикфорд пидор.
(ответить)
Так это их лучший защитник вообще в истории. Играет с лучшим вратарём в их истории и лучшим игроком.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий