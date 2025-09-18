Каррагер: "Ван Дейк войдет в историю одним из величайших игроков "Ливерпуля"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер убежден, что капитан "красных" Виргил Ван Дейк войдет в историю как один из величайших игроков клуба с "Энфилда".

Накануне Ван Дейк в компенсированное время принес "Ливерпулю" победу 3:2 над "Атлетико" в Лиге Чемпионов.



Гол Ван Дейка дал Каррагеру повод порассуждать о месте 34-летнего голландца среди лучших игроков "Ливерпуля" всех времен.



"Мне не нравится говорить о Ван Дейке как о лучшем центральном защитнике. В "Ливерпуле" многих людей называют легендами, потому что они выигрывали лигу или Лигу Чемпионов".



"Их много. Но если вы хотите их отделять одних от других, то есть Джеррард, Далглиш, Хансен, Барнс, Сунесс и Салах. Я называю их гигантами, и это лучшие семь или восемь игроков в истории "Ливерпуля", и Ван Дейк аккурат посредине".



"Могу вас заверить, он не внизу этого списка. Он войдет в историю как один из величайшим игроков, когда-либо выступавших за "Ливерпуль". Не один из величайших центральных защитников, а один из величайших игроков", — сообщил Каррагер CBS Sports.