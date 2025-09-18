Палмер: "Челси" хочет сражаться за победу в Лиге Чемпионов"
Звезда "Челси" Коул Палмер заявил, что не рассматривает этот розыгрыш Лиги Чемпионов просто как возможность набраться опыта.
После двух лет перерыва "Челси" вернулся в Лигу Чемпионов, но в первом матче общего этапа потерпел поражение 3:1 от "Баварии".
Тем не менее, Палмера обнадеживает показанный "Челси" футбол, и Коул хочет как можно лучше выступить в европейском соревновании.
"Ели честно, мы заслуживали большего. Мы хорошо начали и имели возможности забить в начале матча, но когда ты совершаешь ошибки на высшем уровне, отыграться становится тяжело".
"Мы попали в Лигу Чемпионов не для того, чтобы получать уроки. Сегодня вечером мы показали, что хотим сражаться и хотим выступить как можно лучше", — цитирует Палмера BBC.
18.09.2025 17:00
