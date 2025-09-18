"Вест Хэм" может вернуть Славена Билича

Бывший главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич может вернуться в лондонский клуб.

Нынешний наставник "Вест Хэма" Грэм Поттер оказался под серьезным давлением после того, как проиграл четыре из пяти первых матчей в новом сезоне.



"Вест Хэм" рассчитывает на скорейшее улучшение результатов и хочет быть готовым на случай, если этого не произойдет.



По информации talkSPORT, боссы "Вест Хэма" обдумывают приглашение Билич, который занимал тренерский мостик с 2015 по 2017 год, финишируя на седьмом и 11-м местах в Премьер-Лиге.



Билич находится без работы с 2024 года, когда Славен покинул саудовский "Аль-Фатех".



Помимо 57-летнего хорвата, в шорт-листе "Вест Хэма" на замену Поттеру также значатся Шон Дайч и Нуну Эшпириту Санту.